La Luna, un viaje a través de la ciencia ficción y el arte

Desde Kepler hasta Pink Floyd, la Luna ha sido fuente de inspiración para artistas y científicos. Exploramos cómo la ciencia ficción, el cine, la música y otras disciplinas han imaginado y reinterpretado el satélite terrestre.

En 1608, Johannes Kepler, sin proponérselo, inauguró el género de la ciencia ficción . Con su obra Somnium, un relato sobre un viaje a la Luna tan adelantado a su tiempo que tardó 26 años en ver la luz pública, el astrónomo y matemático evidenció que la realidad siempre presenta dos caras. Kepler bautizó como Subvolva a la parte visible de nuestro satélite natural y Privolva al lado oculto, aquel que solo la imaginación nos permite explorar.

Desde entonces, el hemisferio invisible de la Luna ha sido objeto de una avalancha de obras de ficción. Según Reid Wiseman, comandante de la misión Artemis 2, lo que se observará desde las ventanas de la nave Orión seguramente se asemejará a un sueño. El influjo de lo que la Luna esconde en su rotación sincrónica alrededor de la Tierra ha cautivado a todas las disciplinas artísticas, sin excepción. Los griegos la convirtieron en una deidad (Selene o Artemisa, hermana de Apolo), pero fue el poeta Ludovico Ariosto quien se atrevió a invertir el espejo. En Orlando furioso, la Luna funciona como un depósito de todo aquello que la humanidad desecha o pierde: el tiempo malgastado y las promesas incumplidas. Cyrano de Bergerac dedicó extensas páginas a desentrañar el enigma lunar, pero hubo que esperar dos siglos más para que Julio Verne iluminara su cara oculta con el fulgor de un meteorito y uno de sus personajes creyera divisar allí un osario de selenitas. En Los primeros hombres en la Luna, H. G. Wells critica tanto el modo de vida alienante de una sociedad de insectoides como el afán imperialista de sus visitantes. En contraposición a los clichés del género y la tecnoverborrea de los imitadores de Arthur C. Clarke e Isaac Asimov, Vladímir Nabokov se reveló en 1952 con un relato, Lance, que explora los límites del lenguaje a través de un narrador que no logra expresar con palabras lo que un joven astronauta experimenta durante su travesía interplanetaria. Contrario a esto, en Las cosmicómicas, Italo Calvino nos describe la superficie lunar como una costra de escamas con un olor a salmón ahumado. En mayo de 1969, mientras orbitaban el lado oscuro de la Luna, los astronautas del Apolo 10 quedaron atónitos al escuchar música proveniente del espacio exterior. Dado que no hay sonido en el vacío, la NASA concluyó que se debía a alguna interferencia de radio. Igualmente inaudible es el zumbido que Pitágoras atribuyó a la Luna en su escala cósmica, una resonancia que cada compositor ha interpretado a su manera. En la ópera bufa Il mondo della luna, Haydn empleó la tonalidad de mi bemol mayor como un telescopio para examinar los cráteres y mares de nuestra vecina celeste, donde, según el falso astrónomo Ecclitico, reside una sociedad lunática sumamente avanzada. No es la Luna, sino su reflejo, lo que algunos críticos identificaron en la célebre sonata de Beethoven. En cambio, en el ciclo de canciones Pierrot lunaire, Schoenberg convierte la oscuridad del astro en la fuerza irracional de un subconsciente disonante. Seis décadas después, en 1972, la banda Pink Floyd se recluyó en los estudios de Abbey Road para grabar The Dark Side of the Moon, un álbum trascendental que se adentra en el espacio para abordar las angustias modernas de los seres humanos. La compositora Unsuk Chin seleccionó el mismo título para su segunda ópera, recientemente estrenada en Hamburgo, sobre un físico brillante consumido por sus propios fantasmas. La razón por la cual la Luna no dejó rastro en el archivo fílmico de los Lumière es sencilla: las emulsiones de la época no capturaban la luz nocturna. Finalmente, Méliès fue el primero en otorgarle rostro (uno con un cohete incrustado en el ojo) y Fritz Lang conquistó su reverso en La mujer en la Luna (que los nazis confiscaron por revelar secretos de su programa militar). Las salas continuaron llenándose con las adaptaciones de Irving Pichel y Nathan Juran. En 1995, Apolo 13, dirigida por Ron Howard, recaudó 355 millones de dólares. La temática del lado oscuro no se agota, sino que muta: desde el cine independiente de Duncan Jones hasta la tercera entrega de la saga Transformers de Michael Bay. Lo que la Luna oculta encuentra su equivalente cinematográfico en el fuera de campo: aquello que la cámara no muestra, pero que el espectador percibe, intuye o teme. Kubrick no solo fue un maestro de esta técnica (que explotó al máximo en El resplandor), sino que su meticulosidad obsesiva lo llevó a emplear las carísimas ópticas Zeiss diseñadas para la NASA y a contratar a un equipo de ingenieros para supervisar el imponente decorado de la Luna en 2001: Odisea en el espacio. La leyenda cuenta que Nixon presionó al director para que accediera a filmar un alunizaje falso en caso de que la misión liderada por Neil Armstrong fracasara. Las huellas de los ciclos lunares se encuentran en las cuevas de Altamira, datadas hace más de 20.000 años: marcas en la roca y calendarios grabados en hueso. Los egipcios, renombrados astrónomos, ajustaron sus rituales a las fases lunares. Pero la primera pintura naturalista (sin contar los dibujos de Leonardo da Vinci) suele atribuirse a Jan van Eyck en el siglo XV





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