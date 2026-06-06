La lucha por preservar la oscuridad del desierto de Atacama frente a la contaminación lumínica

El desierto de Atacama, uno de los últimos lugares con cielos oscuros naturales, se enfrenta a la creciente contaminación lumínica de ciudades y operaciones mineras, amenazando la astronomía y los ecosistemas.

Dentro de mi habitación, la oscuridad es tan absoluta que dudo si tengo los ojos abiertos o cerrados. Al buscar mi teléfono en busca de luz, recuerdo de inmediato mi ubicación y opto por moverme en silencio hacia la puerta trasera que da al desierto.

Mis pies pasan de baldosas lisas a roca seca y arena crujiente. Afuera, el silencio dominate solo se ve interrumpido por el intenso brillo de las estrellas; el cielo es perfecto. Itziar de Gregorio-Monsalvo, astrofísica sénior del Observatorio Europeo Austral en Chile, explica que muy pocos lugares en la Tierra ofrecen condiciones tan excepcionales para la observación astronómica, lo que atrae a astrónomos a esta remota zona del desierto de Atacama.

Sin embargo, la expansión de la luz artificial procedente de ciudades, complejos industriales y mineros está empañando rápidamente esos cielos, amenazando con convertir uno de los últimos refugios de oscuridad natural en un lugar demasiado brillante para la ciencia. Frente a mi casa en Londres, el resplandor de millones de bombillas oculta todas las estrellas excepto las más brillantes, mientras que en el Atacama el cielo nocturno es denso, vívido y lleno de detalles como nunca antes había visto.

Esta visita a Paranal, base operada por el ESO que alberga telescopios terrestres de vanguardia, permite constatar la importancia de preservar esos entornos oscuros. El problema se agudiza al observar la Vía Láctea como una pálida franja blanca y divisar a simple vista las Nubes de Magallanes, galaxias enanas cuya luz ha viajado 200.000 años.

Hoy, mientras Byron temía un universo de oscuridad total, enfrentamos la amenaza opuesta: la invasión de luz artificial que cada año se acerca más a Paranal. Esta lucha en el Atacama refleja una crisis global: aproximadamente el 80% de la población mundial vive bajo cielos contaminados por luz, y un estudio reciente indica que el brillo del cielo aumentó cerca del 10% anual entre 2011 y 2022, reduciendo drásticamente el número de estrellas visibles. psicólogos y ecólogos alertan sobre los efectos en la salud mental y los ecosistemas, abogando por clasificar la luz excesiva como contaminante duro.

Desde la década de 1970, los astrónomos advierten sobre los peligros de la iluminación artificial; hoy, dos tercios de los principales telescopios han superado el umbral crítico del 10% de aumento del brillo del cielo, comprometiendo la astronomía terrestre





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