La Lucha por el Territorio: Incendios Repetidos en un Yacimiento de la Edad del Hierro Revelan Conflictos Antiguos

Un estudio arqueológico en Albacete revela que el yacimiento de Varica Virtudes sufrió tres incendios sucesivos durante la Edad del Hierro, un patrón de destrucción ligado a la presión de un asentamiento cercano y a la compleja dinámica de poder y control territorial en la Península Ibérica.

La desigualdad en la fuerza de los grupos no solo determina quién ostenta el poder, sino también quién logra resistir y quién se ve forzado a ceder su espacio. En la Península Ibérica de hace milenios, esta disparidad en recursos y capacidad de defensa entre comunidades configuró la vida cotidiana, influyendo desde el control del territorio hasta la organización de los asentamientos.

Algunos enclaves, dotados de mayores recursos, se erigían como centros de población, controlando rutas comerciales y la producción, mientras que otros se encontraban en posiciones más vulnerables, con escasas opciones de defenderse o negociar su supervivencia. Esta dinámica de poder no siempre culminaba en acuerdos; con frecuencia, desembocaba en situaciones de presión y violencia que alteraban drásticamente la ocupación del espacio. Los vestigios de esta tensión se manifiestan en cambios abruptos en el uso del suelo, abandonos temporales y repetidas reconstrucciones, testimonios de un conflicto prolongado. Este panorama general ayuda a comprender por qué ciertos lugares exhiben cicatrices de destrucción recurrente, mientras que otros consolidan su dominio sin interrupciones. Un ejemplo tangible de esta historia de confrontación se ha documentado en Albacete. El yacimiento de Varica Virtudes ha revelado tres incendios sucesivos durante la Edad del Hierro, según un estudio publicado en Archaeological and Anthropological Sciences y recogido por La Brújula Verde. La investigación, liderada por S. González Reyero y un equipo del CSIC en colaboración con la Universidad de Jaén y la Universidad de Cantabria, interpreta estos sucesos como parte integral de una compleja dinámica de conflicto territorial. Mediante técnicas avanzadas como la micromorfología de suelos y la datación por radiocarbono, los investigadores han logrado reconstruir con notable detalle las diferentes fases de ocupación y destrucción del sitio. Antes de consolidarse como un asentamiento permanente, el área de Varica Virtudes tuvo un propósito muy diferente. Durante la Edad del Bronce, funcionaba principalmente como una zona de pastoreo, evidencia de ello son los hallazgos de hasta 2,3 millones de microcristales de estiércol por gramo de sedimento, junto a hongos característicos de excrementos de rumiantes, en proximidad al río Taibilla. En este periodo, no se aprecian construcciones habitacionales, sino una actividad ganadera ligada al entorno fluvial. Sin embargo, este patrón de uso cambió drásticamente con la llegada de la Edad del Hierro. En esta nueva etapa, surgen suelos de arcilla, muros de adobe y vestigios de la vida cotidiana como cerámica y pesas de telar, lo que señala una ocupación residencial y organizada. La estabilidad de este nuevo modelo de ocupación se vio truncada por eventos destructivos recurrentes. El mismo espacio geográfico fue reconstruido en al menos tres ocasiones, cada una edificada sobre las ruinas de la anterior tras un episodio de destrucción. Los arqueólogos han identificado tres viviendas superpuestas, cada una con un suelo distintivo en términos de color y composición, lo que facilita su diferenciación en el registro arqueológico. Entre cada periodo de ocupación, se observan procesos naturales como el crecimiento de raíces o la presencia de pequeños animales, lo que sugiere que las reconstrucciones no fueron inmediatas y que hubo periodos de abandono intermedios. Para confirmar la naturaleza incendiaria de estas destrucciones, el equipo llevó a cabo análisis químicos de los adobes. Utilizando espectroscopía infrarroja, compararon los materiales arqueológicos con muestras de tierras locales sometidas a distintas temperaturas en laboratorio. Los resultados confirmaron que los muros alcanzaron temperaturas de entre 500 y 700 grados Celsius, un rango que solo puede lograrse mediante fuegos prolongados y confinados en espacios cerrados. Adicionalmente, las variaciones de color observadas en los materiales se corresponden con condiciones de baja presencia de oxígeno, típicas de incendios ocurridos dentro de estructuras habitadas. Este nivel de destrucción llevó a los investigadores a considerar causas más allá de simples accidentes domésticos. A tan solo 3 kilómetros de distancia, se localiza El Macalón, un asentamiento de mayores dimensiones que, durante el mismo periodo, concentraba una población significativa, controlaba importantes rutas comerciales y desarrollaba actividad metalúrgica. La proximidad geográfica y la superposición temporal de las fases de ocupación entre ambos yacimientos sugieren una relación de dependencia. Los investigadores proponen que Varica Virtudes pudo haber estado sometido a la presión ejercida por El Macalón, un centro de poder que podría haber implementado medidas coercitivas, explicando así la recurrencia de los incendios. La forma en que colapsaron las viviendas refuerza esta hipótesis. Los restos de adobe se acumulan formando pendientes hacia el interior, un patrón característico de derrumbes producidos cuando las paredes arden desde dentro y pierden su estabilidad. Los fragmentos más finos se localizan en la base y los más grandes en la parte superior, indicando un proceso gradual de caída. Este tipo de colapso excluye causas como terremotos o el simple desgaste natural, apuntando de manera concluyente a incendios originados en el interior de las casas. Es relevante destacar que ambos asentamientos acabaron siendo abandonados, un desenlace que se inserta en un contexto más amplio de profundas transformaciones sociales y reconfiguraciones del poder que caracterizaron el primer milenio a.C. en la región





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