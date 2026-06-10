La lucha de una madre contra la violencia vicaria: reconocimiento y reparación para las víctimas

Una madre que perdió a sus hijos por violencia vicaria relata su lucha por el reconocimiento institucional y la protección de las víctimas. A pesar de los avances, critica la falta de formación judicial y pide priorizar la infancia en los procesos legales.

Ha trabajado con mucho esfuerzo para recomponerse, para poder vivir, convivir, con el daño irreparable que ese hombre le provocó. Y lo ha hecho, al menos en parte, gracias al acompañamiento de otras madres que, como ella, han sufrido las consecuencias de la violencia vicaria .

La investigación sobre el asesinato de sus hijos se radió, televisó y escribió minuto a minuto. No era la primera vez que en España se hacía espectáculo de una situación de violencia así. Aunque saber que no eres la única que está viviendo o ha podido vivir esa persecución mediática no lo hizo menos agobiante.

Ortiz es consciente de que la repercusión e impacto que tuvo el asesinato de sus hijos hizo más visible una forma de violencia que entonces ni siquiera tenía nombre en el debate público, y que hoy forma parte del vocabulario social y político. Con todo, reconoce que hubo y recientemente ha habido momentos en los que se ha sentido realmente acosada, un reconocimiento por todos los años que lleva tratando de hacer visibles a las víctimas de violencia vicaria.

En esta entrevista habla sobre en qué medida considera que ha cambiado la percepción social sobre la violencia de género y sobre las cosas que aún quedan por hacer en la prevención, pero sobre todo para la reparación de las víctimas. La onubense lamenta que aunque la violencia vicaria ya se conoce, el avance en el reconocimiento social de este problema encuentra obstáculos principalmente en el sistema judicial.

Para ella, la protección de la infancia debería ser una prioridad absoluta en cualquier procedimiento judicial. Considera que cuando existe una denuncia, una causa abierta o incluso indicios razonables de violencia de género, las medidas de protección deberían extremar su aplicación. Lo primero es proteger a los menores y cumplir las leyes, porque para algo están, señala. ¿Cómo es posible que a las madres que nos han asesinado a nuestros hijos no seamos víctimas de nada?

Su implicación en el reconocimiento institucional de las víctimas de violencia vicaria comenzó mucho antes de que el concepto fuera habitual en el debate público. Lo que dije es que nos tenían que incluir en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, explica. Aquella reivindicación surgió durante el proceso de elaboración del pacto. Una amiga que participaba en espacios políticos relacionados con su desarrollo le facilitó algunos contactos y reuniones.

Lo que le permitió hacer valer su demanda: que las madres cuyos hijos habían sido asesinados por sus parejas o exparejas fueran reconocidas también como víctimas. La primera respuesta institucional no fue precisamente alentadora. Cuando redactaron un borrador inicial se olvidaron de nosotras, recuerda.

Finalmente, su insistencia junto a la de otras mujeres logró que las víctimas de violencia vicaria fueran reconocidas dentro del marco de la violencia de género, con la firma del Pacto de Estado en 2019. Ortiz explica que nunca inició formalmente un procedimiento específico para solicitar el reconocimiento como víctima de violencia vicaria. Lo que conserva es una sentencia testimoniada del asesinato de sus hijos que le sirve para acreditar esa condición.

Algo que, más allá de su escasa utilidad administrativa, reconoce el valor simbólico que tiene para ella. Durante años le resultó incomprensible que las madres que habían sufrido la pérdida de sus hijos a manos de sus parejas no fueran consideradas víctimas de ninguna forma de violencia. Recuerda que, tras el asesinato de sus hijos, recibió durante tres años una prestación económica destinada a víctimas de violencia de género en Andalucía.

Sin embargo, aquella ayuda no se sustentaba en ningún reconocimiento formal de su condición como víctima de violencia vicaria. No se atrevieron a negármela, dice, sobre los funcionarios que tramitaron su caso. Aquella respuesta dependió más de la sensibilidad de las personas que la atendieron que de otra cosa. A pesar de los avances, aún persisten numerosos retos.

La falta de formación específica en los juzgados sobre violencia de género y violencia vicaria es uno de los principales escollos. Muchos jueces y fiscales no están suficientemente sensibilizados ni capacitados para identificar y proteger a las víctimas de estos delitos tan específicos. La violencia vicaria, como toda violencia machista, requiere una respuesta judicial ágil y contundente que ponga por delante la seguridad de los menores y de las madres.

Ortiz insiste en que la prevención es fundamental: campañas de concienciación, educación en igualdad desde la infancia, y protocolos de actuación claros para todos los agentes implicados. Pero también es crucial la reparación integral de las víctimas, que va más allá de la compensación económica. Incluye apoyo psicológico especializado, acompañamiento legal y social, y el reconocimiento público del daño causado.

La lucha de Ortiz y de tantas otras madres ha logrado que la violencia vicaria esté hoy en la agenda política y social, pero el camino hacia una protección efectiva y una justicia restaurativa aún es largo





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