La lucha de los autónomos en España: entre la supervivencia y los sueños truncados

Este artículo aborda las dificultades que enfrentan los trabajadores autónomos en España, con testimonios como el de Mayte Gerard, portavoz de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos. Se analiza la presión fiscal, la imposibilidad de conciliar la maternidad con la autonomía, y el cierre de negocios familiares tras generaciones. Además, se contextualiza con datos sobre el aumento de donaciones en vida en Cataluña por la crisis de la vivienda, la alerta de la AIReF sobre la deuda pública y la inflación.

Vuelvo en cinco minutos, estoy dando a luz. Llíria y el cartel no es un eslogan. Me cogí los días justos para incorporarme. Y en mi caso, es muy duro dejar a tu bebé en casa para ir a cuidar los hijos de las demás porque ser autónoma y madre es imposible.

Para recordar a todos los autónomos que han cerrado sus negocios, de impuestos a la que estamos sometidos, reivindica Mayte Gerard, portavoz de Plataforma por la Dignidad de los Autónomos-30N en Valencia. Cada día 400 euros para poder cubrir gastos. El caso de. Es la cuarta generación de una droguería-perfumería que su familia abrió en Picassent hace 146 años.

Teniendo ganas de continuar. Pero sí te planteas si no es mejor. Hay gente que me dice que si está tan mal el negocio, ¿por qué tengo que cerrar mi sueño, perder mi esfuerzo y mis ahorros? El 'rescate' familiar se dispara por la crisis de la vivienda: las donaciones en vida marcan máximos históricos en Cataluña.

Economía. El 'rescate' familiar se dispara por la crisis de la vivienda: las donaciones en vida marcan máximos históricos en Cataluña. La AIReF avala la regla de gasto en pensiones del Gobierno pero advierte de una deuda del 123% del PIB para 2050. La principal conclusión de la AIReF es que persisten los riesgos de sostenibilidad, lo que supone una vulnerabilidad para la economía española.

La inflación se mantiene en el 3,2% en mayo pese a los precios energéticos por la guerra en Irán





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