La Última Carta: El Coraje de un Coronel Republicano Frente al Fusilamiento y la Memoria Familiar

Un relato conmovedor sobre la ejecución del coronel Manuel Cascón durante la Guerra Civil Española, su última carta y el impacto devastador en su familia. La investigación, impulsada por la memoria familiar y el testimonio de un historiador, revela la valentía del coronel y las represalias sufridas por su familia.

El 3 de agosto de 1939, el coronel Manuel Cascón , de 44 años, escribió su última carta, un desgarrador testimonio de sus últimos momentos: “Queridísima madre, hermanas y sobrinos: Ha llegado la hora fatal para ustedes, pues para mí es la redención de tantas miserias. No hay necesidad de que a su ánimo pretenda convencer que no he sido ni un asesino, ni un ladrón, ni un inductor.

No he sido más que un buen militar, que por esto me quedé aquí, habiéndome podido marchar, y por ello les pido perdón, pues es el último disgusto que les doy. Dios sabe perfectamente lo que he sido y lo que soy, limpio de toda bajeza y con un amor a los míos tan grande que es imposible manifestárselo...”. Dos días después, a las 20 horas, el médico asignado certificó el fallecimiento, constatando “heridas de pequeño proyectil en cabeza y tórax”. El coronel, última figura de relevancia en la aviación militar republicana, fue ejecutado vistiendo su uniforme de gala. Se negó a que le vendaran los ojos, enfrentando al pelotón de fusilamiento con valentía. Había sido forzado a humillantes trabajos y acusado de rebelión, un cargo que consideraba falso. Antes de su ejecución, Cascón se hizo fotografiar para sus seres queridos, una imagen que, casi nueve décadas después, adorna la mesa de su sobrino. Juan José Aparicio Cascón, jurista retirado de 95 años, envió al historiador Ángel Viñas las memorias familiares, con la esperanza de que fueran parte de un libro. La pérdida de visión obligó a Aparicio Cascón a grabar decenas de audios relatando la información recopilada sobre sus parientes represaliados. Viñas, ya inmerso en otras investigaciones, no tenía un proyecto similar en su extensa obra. Su interés en la historia de la Guerra Civil, con sus conexiones económicas entre Alemania y España, la ayuda de Hitler a Franco, los motivos reales de la contienda, el oro de Moscú, los papeles de Negrín, los pactos con EE. UU. y los sobornos británicos, lo llevó a colaborar con Aparicio Cascón en la publicación de El doloroso camino de una familia de Ciudad Rodrigo. República, guerra, dictadura, editado por la Universidad de Salamanca. La historia familiar, marcada por la represión, conmovió profundamente a Viñas, que al enterarse de la muerte del coronel Cascón se emocionó. La valentía del coronel, su lealtad a la República y su decisión de afrontar la muerte con dignidad, inspiraron a Viñas a escribir el libro “por amor a la verdad, por amor a la historia, y aunque suene ridículo, por amor a España, a la mejor España. Para que este país sepa quiénes fueron los mejores españoles”. En la casa de Madrid, Cascón Aparicio guarda un maletín repleto de cartas de despedida, fotografías de los ejecutados y documentos del consejo de guerra, un testimonio doloroso del destino de su familia. El coronel Cascón no fue la única víctima. Su padre, Eduardo Aparicio Fernández, fue arrestado el 15 de diciembre de 1936, mientras comía con su familia. Dos hombres que se identificaron como policías lo llevaron, y esa fue la última vez que lo vieron. Eduardo Aparicio no tenía afiliación política y dirigía una oficina bancaria en Ciudad Rodrigo (Salamanca). Ya habían fusilado a su primo Manolo, es decir, a Manuel Martín Cascón, alcalde de la localidad, quien también escribió cartas de despedida. “Querido primo Eduardo: se celebró el Consejo de Guerra y ya sabes el fatal resultado. No os apartáis un momento de mi imaginación, mi pobrecita madre, ¡mis hijos! ¿Qué será de ellos? Todos, todos me atormentáis con vuestro recuerdo...“; “Queridísimo hermano Avelino: Ocultad a mi madre el sacrificio de mi vida hasta sus últimos momentos; sé que le costará la vida y solamente su recuerdo me ahoga y destroza el corazón. ¿Por qué habrá hombres tan malos? El notario Martín López tiene instrucciones que con más calma redacté. No obstante, en estos momentos, conservo el ánimo tan sereno como mi conciencia limpia...“. Manuel Martín Gascón fue fusilado el 30 de agosto de 1936, después de un consejo de guerra que condenó a muerte a toda la corporación municipal, salvo a dos que también fueron asesinados en el traslado de Salamanca a Burgos. Eduardo Aparicio y Avelino Martín Gascón fueron asesinados el 16 de diciembre. El notario al que el alcalde se refería en su carta era José Martín López, padre de la escritora Carmen Martín Gaite, un círculo de dolor y memoria que perdura en el tiempo





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