La Lotería Nacional: edad mínima, historia y sorteo del jueves

Este artículo proporciona información sobre la Lotería Nacional, su edad mínima para participar, su historia y sorteo del jueves, así como los premios y cómo participar en el sorteo.

La Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más antiguos de España, instaurada por el Rey Carlos III en 1763 y que tuvo su primer sorteo en 1812.

El sorteo del jueves de la Lotería Nacional de este 14 de mayo de 2026 repartirá premios como el primero de 30.000 euros al décimo y la serie, y el segundo de 6.000 euros al décimo y la serie. Todavía está a tiempo de comprar un décimo hasta media hora antes del comienzo del sorteo, a las 20:30 horas, en la página web de Loterías y Apuestas del Estado





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