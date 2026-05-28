La llegada de Warsh a la Reserva Federal y la situación política actual en España

La llegada de Warsh a la Reserva Federal ha generado dudas sobre los posibles efectos de una política monetaria más expansiva. Además, la situación política actual en España es compleja y hay varios partidos políticos que buscan formar un gobierno.

La llegada de Warsh a la Reserva Federal siembra las dudas sobre los posibles efectos de una política monetaria más expansiva. En Las Mañanas de RNE, hablamos con Esther Rojo, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sobre violencia de género y la situación actual en España.

Además, Rafael Martín Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas y experto en China, analiza la visita de Trump al país asiático y su encuentro con Xi Jinping. También, según un informe de World Weather Attribution, el cambio climático puede disparar el riesgo por calor y humedad en el Mundial de fútbol de Estados Unidos.

En otro orden de cosas, la Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido retirar temporalmente la acreditación de acceso a Vito Quiles y Bertrand Ndongo. Por último, Juan Manuel Moreno Olmedilla, catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y asesor senior de EsadeEcPol, analiza la situación actual en la educación en España y los posibles cambios que se avecinan.

La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha respondido en el informativo 24 horas de RNE a Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular, quien ha criticado que los socios de Sumar no estén tomando en serio la formación de un gobierno. También, Alberto Ibáñez, diputado de Compromís y portavoz de vivienda del grupo parlamentario plurinacional, ha estado en el informativo 24 horas de RNE hablando sobre los posibles escenarios que se abren en la política española.

Por otra parte, Juan Vicente Boo, autor del libro 'León XIV: el papa de la nueva era' y excorresponsal en el Vaticano, analiza la figura del papa y su visita a España en Mediodía en RNE. Además, Sergio Ramírez, expolítico, periodista y escritor nicaragüense, autor de Margarita, está linda la mar o El cielo llora por mí, está en Las mañanas de RNE.

A su extenso currículum suma ahora, a los 83 años, el haber sido candidato a la presidencia de Nicaragua. En otro orden de cosas, Raisiel Damián Rodríguez González, politólogo especializado en sistema político cubano y profesor de la UFV, declara que Cuba no tiene margen de maniobra para escaparse de los problemas económicos y políticos que lo aquejan.

Por último, Pablo Fernández, secretario de organización y portavoz de Podemos, analiza la situación política actual del Gobierno en Las Mañanas de RNE.

'Es imprescindible que haya una izquierda estatal unificada para enfrentar los desafíos que se avecinan en la política española', ha dicho. Sumar señala que el auto del juez Calama en el que imputa a José Luis Rodríguez Zapatero solo recoge indicios que deben ser probados y pide dejar trabajar a la justicia. Lo ha dicho en el informativo de RNE.

Además, Lara Hernández, coordinadora general de Sumar, valora los resultados de la candidatura de Por Andalucía en las elecciones autonómicas en Las Mañanas de RNE.

'No se vota igual en unas elecciones autonómicas que en otras', ha dicho. José Ignacio García, cabeza de lista de Adelante Andalucía, valora positivamente los resultados de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, aunque matiza: 'Hemos tenido buen resultado, en cuanto a los votos obtenidos, pero no hemos podido obtener la mayoría absoluta'. Por último, Montse Mínguez, portavoz del PSOE, valora los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas de Andalucía en Las Mañanas de RNE.

'No han sido buenos resultados para el partido socialista, pero el PSOE sigue siendo la fuerza política más votada en Andalucía', ha dicho





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