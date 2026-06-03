Neus Tomàs analiza en esta crónica cómo la acusación de corrupción se utiliza como herramienta política en España, señalando la hipocresía de quienes la esgrimen y el daño que causa a la imagen internacional del país, con referencias a figuras del PP y manifestaciones en Madrid.

La crónica de Neus Tomàs aborda el tema de la corrupción política en España y su uso como arma en la lucha partidista. La autora parte de la premisa de que la corrupción es inadmisible y una traición a los votantes, pero señala que quienes intentan derribar al gobierno de Sánchez con este argumento no son precisamente un ejemplo de honestidad.

Se critica que estas acciones dañan la imagen del país como nación, sin que a sus autores les importe, y se subraya la presencia de injerencias externas amparadas por figuras como José María Aznar, Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo y Mariano Rajoy en manifestaciones convocadas contra el gobierno en Madrid. El texto recuerda que España ha sido históricamente percibida como un país corrupto, con la picaresca como un fenómeno que, lejos de ser un halago al ingenio, refleja una tradición de transgresión.

Aunque se aclara que las mediciones suelen basarse en percepciones, no solo en datos objetivos, la crispación política ha amplificado internacionalmente el estigma de la corrupción, mostrando tanto casos reales como acusaciones infundadas. El título 'La llave de judo de Junts a Feijóo' sugiere una maniobra política calculada, comparándola con una técnica de judo que utiliza la fuerza del oponente en su contra, aplicada aquí al Partido Popular y su líder, Alberto Núñez Feijóo, por parte de Junts, posiblemente en el contexto de negociaciones o tácticas parlamentarias.

En resumen, el texto es un análisis agudo sobre cómo el combate contra la corrupción se instrumentaliza políticamente, empeorando la reputación internacional de España y revelando una hipocresía generalizada en el arco político, especialmente entre quienes lideran la ofensiva contra el gobierno. Se destaca que la lucha partidista ha convertido el tema en un espectáculo público, donde las acusaciones de robo o las referencias a cómo se roba en el país se exhiben sin pudor, perjudicando el prestigio colectivo





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