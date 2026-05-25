La jornada 29 de la Liga F se estrecha en directo en RTVE con tres partidos que obligan a los equipos a llegar a la cumbre que suman los clubes con últimos éxitos.

Esta semana vuelve la competición femenina de fútbol a toda marcha tras el parón que causó la final de la Champions League . Con el reciente título continental en la memoria de sus orgullosos jugadores, el martes abre la jornada 29 de la Liga F , y los aficionados la siguen en directo y sin coste alguno gracias a la cobertura exclusiva de RTVE .

La mañana en la que se abren las arquibancadas también ofrece una fiesta de tres encuentros simultáneos que ponen a prueba a los equipos que aún buscan consolidar sus posiciones en la tabla. El primer choque de la jornada presenta a un equipo de la zona alta de la clasificación, que tras una lía de seis líneas seguidas sin triunfo, se enfrenta a un rival que recientemente aseguró su permanencia con una victoria de 2‑0 contra el último club de la tabla.

Mientras una club cooptó la ventaja de la primera parte al imponer una derrota de 0‑1 a su adversario, la otra se encuentra a dos puntos de la Europa League y anhela ese último salto definitivo para salir entre los grupos de la fase de grupos de la siguiente competencia continental. Asimismo, en el segundo duelo de la jornada se trama el enfrentamiento entre el equipo que ocupa cuarto lugar con 50 puntos y el quinto, un encuentro que también será decisivo al final de la temporada.

En el tercer partido se llega a la zona media de la tabla. El encuentro pone en evidencia la similitud de resultados de ambos equipos. La jornada 28 terminó con una muestra de disparidad en las actuaciones, ya que las gallegas vencieron al club que cubre ese puesto con un marcador que refleja la estrecha rivalidad entre ambos. Adicionalmente, la jornada que sigue será el turno de un choque que lleva el nombre de la rivalidad histórica entre ambos clubes.

Este es el cuarto partido que Venadito se enfrentan en el mismo año, lo que añade mayor emoción a la partida. En una nota de contexto, las noticias hablan de otros partidos de la jornada, la llegada de los más jóvenes a la categoría de la quinta división y la obra de la dirección de la UEFA para garantizar que la competición siga manteniendo los estándares de calidad de las competiciones internacionales.

En el trasfondo de la jornada se registran los esfuerzos de las organizaciones deportivas para desarrollar estrategias que fomenten la igualdad de género, la excelencia deportiva y la sostenibilidad en el deporte femenino. El triunfo que se busca es factible, no solo una cuestión de estadísticas en la clasificación, sino también una pieza clave que permita a los clubes afamados afiliarse a grupos de prestigio en la fase de grupos de la siguiente Champions League.

Con la conexión de la TS en la pantalla y el apoyo de la afición, todos estos equipos tienen una oportunidad real para registrar una victoria que resuene en la historia del futbol femenil.





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