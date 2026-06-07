La libreta de Leire Díez sale a la luz: reuniones, nombres de políticos y empresarios

La Universidad de Córdoba (UCO) incorpora al sumario varios cuadernos manuscritos de la exmilitante socialista con referencias a empresarios, políticos, jueces e investigaciones de actualidad. La Fiscalía solicita que la presidenta del PSOE declare como testigo en el caso Leire Díez tras aparecer en conversaciones intervenidas por la UCO durante la investigación.

Los Reyes reciben una gran ovación al subir al altar de la misa de Cibeles con el Papa León XIV. La libreta de Leire Díez sale a la luz: reuniones, nombres de políticos, empresarios y apuntes sobre algunos de los casos judiciales.

La Universidad de Córdoba (UCO) incorpora al sumario varios cuadernos manuscritos de la exmilitante socialista con referencias a empresarios, políticos, jueces e investigaciones de actualidad. Anticorrupción pide que Cristina Narbona declare como testigo en el caso Leire Díez tras los mensajes hallados por la UCO. La Fiscalía solicita que la presidenta del PSOE declare como testigo tras aparecer en conversaciones intervenidas por la UCO durante la investigación.

Pedro Sánchez, sobre el 'caso Leire Díez', dijo que 'Ni nunca avalé, ni nunca tuve información ni conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado'. Santos Cerdán ataca a la UCO, afirmando que 'El objetivo no es investigar delitos, es destrozar personas que sectores del Estado perciben como molestos'. El experto en Inteligencia Fernando Cocho explica el dispositivo de seguridad para la visita a España del Papa León XIV: 'La línea del atentado yihadista nunca se descarta'.

La seguridad en la visita del Papa es un tema delicado, ya que se trata de una figura de gran relevancia internacional. La policía y los servicios de inteligencia trabajan en estrecha colaboración para garantizar la seguridad del Papa y de la multitud que asistirá a la misa de Cibeles. La libreta de Leire Díez ha generado un gran interés en la opinión pública, ya que contiene información sobre reuniones y apuntes sobre casos judiciales.

La UCO ha incorporado varios cuadernos manuscritos de la exmilitante socialista al sumario, lo que ha generado una gran controversia. La Fiscalía ha solicitado que la presidenta del PSOE declare como testigo en el caso Leire Díez, lo que ha generado una gran polémica. El experto en Inteligencia Fernando Cocho ha explicado el dispositivo de seguridad para la visita del Papa, lo que ha generado un gran interés en la opinión pública





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