La leyenda de Wachtell Lipton se tambalea ante el éxodo de talento y un nuevo modelo de negocio

El bufete de abogados Wachtell Lipton, conocido por su éxito en el derecho corporativo y su modelo de negocio tradicional, enfrenta desafíos debido a la competencia de otros bufetes que ofrecen salarios más altos y una mayor flexibilidad. La salida de varios socios clave podría marcar un punto de inflexión para la firma.

La oficina de Marty Lipton, en el piso 31 de un edificio en Midtown Manhattan, es un testimonio de seis décadas de éxito en el mundo de las negociaciones legales.

Su vitrina de trofeos, llena de regalos de clientes agradecidos, refleja la trayectoria de Wachtell Lipton Rosen and Katz, un bufete que Lipton, de 94 años, cofundó y que ha llegado a ser una potencia en el derecho corporativo, influyendo en la estructura del mundo empresarial actual. A pesar de su reducido tamaño – menos de 300 abogados y una única oficina en Nueva York – Wachtell ha logrado una influencia y un prestigio notables.

El bufete ha participado en operaciones trascendentales, como la adquisición de Merrill Lynch por Bank of America y la inminente venta de Warner Bros Discovery a Paramount Skydance, e incluso inventó la 'píldora venenosa' como mecanismo de defensa contra adquisiciones hostiles. En 2025, continuó liderando en rentabilidad por socio entre los grandes bufetes estadounidenses, asesorando en nueve de las veinte mayores operaciones de adquisición en EE. UU. , según datos de LSEG.

Sin embargo, el modelo de negocio de Wachtell, basado en la experiencia y la colaboración, se enfrenta a nuevos desafíos. Otros bufetes están adoptando estructuras más similares a las de los bancos de inversión, priorizando los resultados financieros y ofreciendo compensaciones sustanciales a sus abogados más destacados. Esta tendencia está generando una creciente presión sobre Wachtell, donde la jerarquía y la antigüedad tradicionalmente han sido los principales factores determinantes en la remuneración.

John Morley, profesor de la Facultad de Derecho de Yale, señala que 'la era de las superestrellas de los grandes bufetes está llegando a Wachtell'. La clave del éxito de Wachtell reside en la experiencia, personificada en Edward Herlihy, el protegido de Lipton, de 79 años. El poder dentro del bufete se concentra en un grupo reducido de socios veteranos, y los salarios han seguido un ritmo de progresión basado en la antigüedad.

No obstante, esta política contrasta con la agresiva captación de talento que están llevando a cabo otros bufetes, que ofrecen a los abogados jóvenes de Wachtell paquetes salariales que alcanzan los diez millones de dólares. Desde principios del año pasado, ocho socios han abandonado Wachtell para unirse a otras firmas, marcando un éxodo sin precedentes.

Josh Feltman, exjefe del departamento de reestructuraciones empresariales de Wachtell, ha firmado un contrato de 80 millones de dólares por tres años con Kirkland and Ellis, mientras que otros cuatro abogados destacados se han incorporado a Latham and Watkins. Estos movimientos reflejan una transformación más amplia en el sector legal, impulsada por los ingresos generados por las operaciones de capital riesgo.

Kirkland, con más de 4.000 abogados en todo el mundo, compite por el título de bufete más rentable de EE. UU. , con ingresos anuales que superan los 10.000 millones de dólares. Otros bufetes también se han beneficiado de este auge y están dispuestos a ofrecer salarios y bonificaciones elevadas para atraer y retener talento.

Muchos abogados ya no buscan una carrera profesional a largo plazo en una sola empresa. Un antiguo socio que recientemente dimitió para unirse a un bufete rival afirma que 'en Wachtell te piden que aceptes una remuneración inferior a la del mercado para subvencionar un modelo de negocio que ya no encaja'.

La dirección de Wachtell reconoce la situación y está modificando su sistema de remuneración, ofreciendo una mayor compensación a los abogados especializados en transacciones, pero se muestra reacia a abandonar su modelo tradicional





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