La Ley de Vivienda no ha facilitado el acceso a la vivienda, según Fedea

El informe de Fedea sobre la aplicación de la Ley de Vivienda en Cataluña y Barcelona ha encontrado que, aunque ha ayudado a moderar los precios del alquiler, ha reducido con fuerza la oferta y multiplicado la competencia por cada vivienda.

El informe de Fedea sobre la aplicación de la Ley de Vivienda en Cataluña y Barcelona ha encontrado que, aunque ha ayudado a moderar los precios del alquiler, ha reducido con fuerza la oferta y multiplicado la competencia por cada vivienda.

La ley ha sido aplicada en las zonas donde se aplica desde el 16 de marzo de 2024, y Fedea concluye que no ha facilitado el acceso a la vivienda. La oferta de viviendas en alquiler ha caído notablemente en las áreas reguladas, con una bajada del 22,2% en Barcelona y del 20,5% en Cataluña.

La competencia por cada vivienda disponible se ha multiplicado en las zonas reguladas, llegando a 4,5 veces más solicitantes por vivienda en Barcelona que en Madrid. La presión de la demanda, medida como contactos por anuncio, alcanzó 462 en Barcelona en el cuarto trimestre de 2025, frente a 103 en Madrid y 135 en el conjunto nacional. Según Fedea, Barcelona registró del orden de 4,5 veces más solicitantes por vivienda que Madrid.

El informe responde a dos preguntas: si el precio se modera donde la norma se aplica, como buscaba el Gobierno, y si esa moderación va acompañada de los efectos sobre las cantidades que predice la teoría económica de un control de precios. El informe ofrece algunas conclusiones tentativas sobre los resultados de la aplicación de la Ley de Vivienda, y Fedea sostiene que la aceleración del precio observada en el conjunto del país no puede atribuirse a la Ley de Vivienda, dado que el dato nacional está dominado por territorios donde la ley no opera





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