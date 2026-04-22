La lenta recuperación de Morante de la Puebla tras su grave percance en la Maestranza

El diestro Morante de la Puebla evoluciona favorablemente en el hospital tras la grave cornada sufrida en Sevilla, mientras el equipo médico advierte sobre la complejidad de la lesión y la necesaria prudencia en su rehabilitación.

El maestro Morante de la Puebla continúa su proceso de recuperación en el hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz tras haber sufrido una cornada de extrema gravedad el pasado lunes. El incidente ocurrió durante la lidia de su segundo astado, un ejemplar de la ganadería Hermanos García Jiménez-Olga Jiménez que respondía al nombre de Clandestino.

En un momento de la faena con el capote, el animal prendió al diestro, provocándole una herida de pronóstico muy grave que obligó a su traslado inmediato a la enfermería de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Allí, el equipo médico dirigido por el doctor Octavio Mulet intervino al torero durante cerca de dos horas en una operación de alta complejidad, fundamental para estabilizar sus constantes vitales antes de su traslado en ambulancia al centro hospitalario. Tras pasar su primera noche en la unidad de cuidados intensivos, el torero fue trasladado a planta, donde evoluciona de manera favorable bajo la estrecha supervisión de un equipo de especialistas. A pesar de que los facultativos valoran positivamente el aspecto de la herida, insisten en mantener la prudencia necesaria ante la naturaleza de la lesión, localizada en una zona extremadamente delicada como es el esfínter rectal. El doctor Mulet ha subrayado la necesidad de realizar lavados intensivos para mitigar el riesgo de infecciones y asegurar que la funcionalidad de la zona no se vea comprometida a largo plazo. Según las previsiones médicas, Morante deberá permanecer ingresado al menos una semana, supeditando cualquier reaparición en los ruedos a una evolución sin complicaciones que hoy por hoy es imposible de garantizar con exactitud. Durante su estancia, el diestro ha recibido el apoyo de su entorno más cercano, incluyendo a su hijo, el futbolista José Antonio Morante Antúnez, quien dedicó emotivos mensajes de ánimo a través de sus redes sociales. A pesar de los fuertes dolores y la necesidad de recibir alimentación parenteral durante los próximos cinco días, Morante ha mostrado una entereza admirable, confesando incluso haber sentido un miedo inmenso al verse prendido por el animal. Por su parte, su apoderado Pedro Marques ha transmitido optimismo a los medios, destacando la actitud estoica con la que el torero afronta este trance. Aunque el plazo para su vuelta a la actividad taurina sigue siendo una incógnita, la comunidad de aficionados y el mundo del toro aguardan con esperanza que la recuperación del cigarrero siga el curso positivo observado hasta el momento, confiando en que su fortaleza física y mental sean la clave para superar este amargo episodio en la temporada taurina sevillana





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