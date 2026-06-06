La lección de confianza y justicia de mi abuelo don Roberto

Un nieto recuerda las enseñanzas de su abuelo, despojado de su hacienda durante la reforma agraria, y cómo, entre la desconfianza hacia las instituciones y el amor familiar roto, encuentra un modelo de fe en los demás y un anhelo de justicia que marcó para siempre su vida.

Las cosas más importantes que aprendí de joven, como desconfiar de los curas, los militares, los políticos e incluso de la propia familia, no me las enseñó mi padre, un hombre violento y herido, sino mi abuelo materno, don Roberto.

Un día me invitó a aprender a conducir su auto; me despertó muy temprano, cancelé el colegio, desayunamos juntos y, al subir al automóvil, me dijo: Hoy tú manejas. Le confesé que no sabía, pero él, con una sonrisa, insistió en que ese día aprendería. Le pregunté adónde íbamos y respondió que a su hacienda.

Don Roberto desconfiaba de esas instituciones porque, durante la reforma agraria, le habían arrebatado todo: tierras, animales, maquinaria, plantaciones, e incluso la casa principal y la casa de huéspedes, entregándolas a los campesinos sin indemnización alguna. Lo acusaron de explotar a sus peones, un pretexto para despojarlo de su patrimonio y sus recuerdos más preciados, como sus éxitos como agricultor. Peor aún, su propio hijo, un líder comunista, celebró el despojo. Ello reforzó su desconfianza hacia la propia familia.

Tras cumplir quince años, me mudé a la casa de mis abuelos en un barrio tranquilo, porque mi madre quiso alejarme de mi padre, de quien huía por sus abusos. Don Roberto y doña Josefina me acogieron con un amor puro y desinteresado que nunca recibí de mi progenitor. Viví con ellos hasta terminar el colegio y durante los primeros años de la universidad, cuando aún creía que estudiar derecho sería conveniente.

Don Roberto anhelaba recuperar su hacienda y volver a trabajar en las tierras que le pertenecían. Mientras yo trabajaba como reportero en un diario conservador, él redactaba cartas apasionadas, que yo entregaba a la secretaria del director, suplicando ayuda para recuperar su finca. En la recién estrenada democracia, después de años de dictadura, fumaba y bebía whiskey mientras argumentaba: Si el presidente devolvió los medios de comunicación a sus dueños, también debería restituir las haciendas a sus legítimos propietarios.

Don Roberto era víctima de un robo a mano armada y el gobierno carecía de valor para hacer justicia a los terratenientes despojados. Aquella mañana de invierno, me enseñó a manejar con paciencia; el auto inglés, mecánico, estaba en buen estado. Yo estaba nervioso, pero su confianza total, tan distinta a la humillación constante de mi padre, me permitió relajarme y aprender a cambiar marchas, soltar el embrague, frenar suavemente y mantener velocidad moderada.

No chocamos y, cuatro horas después, llegamos a su hacienda. Cuando se sentaba en su escritorio, examinaba con una lupa los avisos clasificados, buscando una finca para comprar, un sueño que lo consolaba de la emboscada que sus enemigos le tendieron. Se había resignado a que ni el presidente, ni el ministro de agricultura, ni los militares, ni los curas, ni su propio hijo everían pedir justicia.

Don Roberto se había convertido en un terrateniente sin tierras, un hacendado sin hacienda, un sembrador sin árboles, un jinete sin caballos; un hombre quebrado por los abusos. Lo observaba marcando anuncios, llamando a vendedores, y luego enmudecía, abatido. Con setenta y tantos años, sabía que le quedaba poca vida; a veces lloraba de rabia e impotencia





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