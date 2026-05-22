La lateralidad prometía subir con la evolución, pero era un paso previo.

El 90% de la población utiliza más la derecha que la izquierda, y la investigación sugiere que esa tendencia cuadra con la aparición de la marcha erguida en los antepasados de la humanidad.

La investigación sugiere que la tendencia a usar más la derecha que la izquierda comenzó mucho antes de que los antepasados de la humanidad se animalasen la marcha erguida .

Primeros pasos: Los investigadores analizaron una especie hallada en Indonesia que tenía un cerebro pequeño y un cuerpo preparado para caminar y trepar. Los modelos utilizados por la Universidad de Reading calcularon que esa excepción encajó con el resto del trabajo. Cuando el modelo incluyó el desarrollo cerebral y la relación entre la proporción entre brazos y piernas, los investigadores descubrieron que caminar sobre dos piernas permitió liberar las manos del esfuerzo relacionado con el desplazamiento.

Por eso, el cerebro comenzó a especializar más una mano que la otra para hacer esos movimientos con mayor eficacia. La investigación plantea que la lateralidad humana, que es la preferencia que tiene una persona por usar más un lado del cuerpo que el otro, apareció mucho antes de entre los primates porque ninguna otra especie mantiene una preferencia tan marcada dentro de toda su población.

Los investigadores sugieren que ese momento fue clave para la evolución de la lateralidad y que la tendencia alcanzó un estándar entre los primates cuando nuestra especie apareció





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