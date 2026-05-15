La lagartija pitiusa, en peligro de extinción en Eivissa

La lagartija pitiusa, una especie endémica de las Pitiüses, está en peligro de extinción debido a la introducción artificial de una especie invasora, la serpiente de herradura, que se alimenta de ella y otros mamíferos. La investigación del CREAF, encabezada por Oriol Lapiedra, concluye que podría desaparecer por completo.

La lagartija pitiusa (Podarcis pityusensis) está en peligro de extinción debido a la introducción artificial de una especie invasora, la serpiente de herradura (Hemorrhois hippocrepis), que se alimenta de ella y otros mamíferos.

En solo 15 años, ha colonizado el 90% del territorio de Eivissa, amenazando el equilibrio ecológico de las islas y la supervivencia de esta especie. Antes de su progresiva desaparición, existían unas cuarenta subespecies de la lagartija en las Pitiüses, una especie endémica de estos dos pequeños territorios del archipiélago balear. La investigación del CREAF, encabezada por Oriol Lapiedra, concluye que podría desaparecer por completo.

La función de la lagartija pitiusa para los ecosistemas pitiusos es de suma importancia, ya que poliniza la mayoría de flores, controla plagas y dispersa semillas. Además, presenta una gran variedad de colores, lo que ha generado mucho interés entre la comunidad científica internacional





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