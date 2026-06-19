Rosa María Artal explora la intersección entre justicia, periodismo y la era digital, con un enfoque en el concepto del 'Detritoceno' como metáfora de la sociedad de la información.

En su reciente artículo titulado 'La justicia y el periodismo en el ' Detritoceno ' español', Rosa María Artal profundiza en la compleja relación entre los sistemas judiciales, los medios de comunicación y la transformación digital que define nuestra era.

La autora, conocida por su agudo análisis sociopolítico, introduce el término 'Detritoceno' -una derivación del concepto 'Antropoceno'- para describir un panorama mediático saturado de información efímera, rumores y contenido desechable que dificulta la búsqueda de verdad y justicia. Según Artal, vivimos en un tiempo donde los datos se consumen rápidamente y donde el periodismo tradicional, ávido de inmediatez, a menudo privilegia el sensacionalismo sobre la rigurosidad, erosionando así la capacidad de la sociedad para construir discursos fundados.

Este fenómeno, señala la autora, no es ajeno a los casos judiciales de alto impacto en España, donde la cobertura mediática puede influir en la percepción pública y, en consecuencia, en el desarrollo de los procesos legales. Artal reflexiona sobre casos emblemáticos, como los relacionados con la corrupción política o los delitos de odio, donde la presión mediática ha generado un ambiente de linchamiento público que anticipa sentencias antes de que los tribunales emitan su veredicto.

Para la periodista, este escenario evidencia una crisis institucional tanto en el periodismo como en la justicia, que deben adaptarse a un ecosistema digital donde la velocidad sustituye a la profundidad y donde la verificación se convierte en un requisito casi secundario. Sin embargo, Artal no se limita a diagnosticar el problema; también explora las posibles vías de regeneración.

Defiende un periodismo más lento, basado en la investigación y la verificación cruzada, que resista la lógica del 'clic' y priorice el servicio público. Asimismo, aboga por una justicia más transparente, que Dialogue con la ciudadanía a través de canales claros y evite la contaminación de las campañas mediáticas.

En última instancia, su artículo invita a repensar el rol del periodista y del juez en la era del 'Detritoceno', recordando que ambos pilares de la democracia deben custodiar la verdad y los derechos fundamentales, incluso cuando el entorno los empuja hacia lo transitorio y superficial. La reflexión de Artal, pues, trasciende el contexto español para plantear una alerta global: sin periodismo riguroso y justicia independiente, la sociedad corre el riesgo de hundirse en un lodazal de desinformación e impunidad





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