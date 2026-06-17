La justicia ordena revisar la protección como lugar de memoria de la Casa del Pueblo de Palma, un solar donde se construyen pisos de lujo

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares obliga al Govern a tramitar la solicitud de la asociación Amics de la Casa del Poble para declarar lugar de memoria el solar donde se ubicaba este histórico centro obrero, luego usado como centro de torturas por el franquismo. El terreno, subastado en 2014, está siendo exploited para viviendas de lujo, mientras los herederos de los sindicalistas que recibieron la donación original reivindican su valor memorialístico.

La historia de la parcela donde se encuentra la Casa del Pueblo en Palma de Mallorca está marcada por la lucha obrera y la represión franquista.

El edificio original, donado por el banquero Joan March Ordinas a los sindicatos, fue un centro de organización y concienciación de la clase trabajadora durante décadas. En él se lograron avances como la jornada de ocho horas y las vacaciones pagadas.

Sin embargo, tras el golpe de Estado de julio de 1936, el lugar fue ocupado por las fuerzas sublevadas y utilizado como centro de torturas. Figuras como Aurora Picornell, activista republicana, fueron detenidas allí antes de ser trasladadas a cárceles y finalmente ejecutadas. El sitio adquirió así un profundo valor simbólico como testimonio de la defensa democrática y de la brutal represión posterior.

Tras la muerte de Franco, la sede fue derribada por la dictadura meses antes de su caída, dejando el solar vacío desde 1975. En 2014, el gobierno de Mariano Rajoy subastó la parcela, que fue adquirida por un fondo de inversión. Más tarde, el Govern balear, entonces en manos de la izquierda, desestimó la solicitud de la asociación Amics de la Casa del Poble para proteger el terreno como lugar de memoria bajo la ley autonómica.

Esta decisión ignoraba un informe detallado que destacaba la importancia histórica del espacio, tanto por su papel en la conquista de derechos sociales como por su vinculación con la represión. El informe documentaba aspectos como la capacidad de su sala de asambleas -con 450 butacas- y hasta el atentado con bomba ocurrido mes y medio antes del alzamiento.

Ahora, tras una batalla judicial, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha ordenado al Govern que estudie de nuevo esa solicitud, revirtiendo la negativa anterior. Mientras tanto, en el solar se está construyendo un edificio de pisos de lujo, impulsado por la bonanza inmobiliaria, que contrasta con el pasado obrero y memorialístico del lugar.

Para herederos como Pere Vicenç Miró, nieto de uno de los sindicalistas que recibió la donación, este reconocimiento judicial es un paso crucial para rescatar la memoria de un espacio que simboliza la lucha por la democracia y los derechos laborales. La construcción sobre el terreno, sin una resignificación que honre su historia, supone una amarga ironía para quienes defienden que lugares como este deben conservarse como testimonio colectivo.

El caso refleja tensiones más amplias entre desarrollo urbano, memoria histórica y justicia, en un contexto donde avances como la jornada laboral de ocho horas -conquistada en lugares como la Casa del Pueblo- están hoy mismo en retroceso en muchos países. La decisión judicial obliga a replantear la protección del sitio, pero el futuro del solar sigue incierto, pendiente de que las instituciones cumplan con el mandato de la ley de memoria y actúen antes de que la edificación elimine cualquier vestigio de ese pasado





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Casa Del Pueblo Palma Memoria Histórica Franquismo Represión Sindicatos Aurora Picornell Sunjo De Inversión Vivienda Lujo Ley Memoria Baleares Tribunal Superior Justicia Baleares

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Palestine Action: Tribunal de Apelación Aprueba la Prohibición del Grupo Pro-PalestinoUn tribunal de apelación ha dado la razón al Gobierno británico y ha asegurado que la prohibición del grupo pro-palestino Palestine Action es correcta. La jueza que presidía el tribunal de apelación, Sue Carr, ha declarado que Palestine Action promueve la violencia de manera excesiva y ha sido considerada como terrorismo.

Read more »

La decepción de ganar en el Tribunal SupremoConstituye una opinión -extendida y compartida en ámbitos profesionales- considerar como un logro -que supone reconocimiento- el hecho de obtener un auto de admisión respecto de...

Read more »

Antena 3 pone fecha al fin de 'El Rosco' en 'Pasapalabra': día en el que deja de emitir la pruebaLa cadena cumple una orden judicial emitida por el Tribunal Supremo

Read more »

La UCO detecta 145.000 euros de origen desconocido al comandante de la Guardia Civil investigado en el caso KoldoEl comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba a su llegada al Tribunal Supremo para declarar

Read more »