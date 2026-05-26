La justicia ordena a los administradores concursales de Urbas paralizar sus funciones mientras avanza la investigación penal

El juzgado de instrucción número 4 de Plaza Castilla ha dictado una orden contra Kepler Karst y Auren para que se abstengan de administrar los activos de Urbas sin autorización, en el marco de la querella de RS Lender. Los administradores denuncian intromisión y piden al Supremo que dirima el conflicto competencial.

El conflicto judicial en torno al concurso de acreedores de Urbas se intensifica con la intervención del Juzgado de Instrucción número 4 de Plaza Castilla, que ha dictado una orden contra los administradores concursales Kepler Karst y Auren.

La jueza instructora ha conminado a ambas firmas a abstenerse de realizar cualquier acto de administración o disposición sobre los activos del concurso sin autorización expresa del tribunal, bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia. Esta medida cautelar, adoptada en el marco de la querella criminal presentada por el fondo RS Lender, ha sido calificada por los administradores como una intromisión directa en sus competencias y un obstáculo para la correcta tramitación del proceso concursal.

La controversia se remonta a la ejecución de garantías por parte de RS Lender en 2025, que valoró los activos tomados en prenda en cero euros, una cifra que contrasta con la estimación de Urbas, que supera los 200 millones. Esta disparidad ha llevado a la empresa a presentar una denuncia por estafa procesal, admitida a trámite por el juez Peinado.

En respuesta, RS Lender reclama ahora 206 millones de euros, más del doble de la deuda original, lo que ha generado un cruce de acusaciones por manipulación contable y fraude. Mientras tanto, el juez Peinado ha citado como testigos a los cuatro administradores concursales para el próximo 8 de junio, después de que solo uno de ellos, Pablo Martínez, compareciera en la primera citación.

Los administradores concursales, por su parte, han elevado un escrito al juez del concurso en el que le solicitan que suspenda la medida cautelar al considerar que supone una vulneración de la independencia judicial del juzgado mercantil. Asimismo, han reclamado la intervención del Tribunal Supremo para dirimir el conflicto competencial que, según ellos, se ha generado.

Este caso pone de manifiesto las tensiones entre la investigación penal y el proceso concursal, en un escenario donde el consejo de Urbas apuesta por un convenio de pagos a tres años sin quitas, mientras que la administración concursal aboga por la liquidación ordenada. El desenlace de este enfrentamiento judicial será clave para el futuro de la compañía y para la resolución de las acusaciones cruzadas que, previsiblemente, continuarán en los tribunales





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