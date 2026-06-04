La Justicia europea dictamina que se debería conceder a la madre un permiso de residencia derivado en los Países Bajos

La Justicia europea ha dictaminado que se debería conceder a la madre un permiso de residencia derivado en los Países Bajos, debido a la importancia de respetar la vida familiar que el niño tiene actualmente con sus dos progenitores y el riesgo concreto de que el menor sea separado de su padre.

La Justicia europea ha dictaminado que se debería conceder a la madre un permiso de residencia derivado en los Países Bajos , debido a la importancia de respetar la vida familiar que el niño tiene actualmente con sus dos progenitores y el riesgo concreto de que el menor sea separado de su padre.

La decisión se ha tomado en el marco de un caso en el que una mujer de nacionalidad marroquí, que reside en los Países Bajos con su cónyuge y su hijo menor de edad, ha tenido que llevar su caso hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante la amenaza de expulsión por parte de las autoridades neerlandesas y la negativa a darle un permiso de residencia porque ya se lo había concedido España. La mujer, que ha trabajado legalmente en España desde 1999 hasta 2014, se fue a vivir con su pareja en los Países Bajos en 2014 y registraron su matrimonio en el Registro Civil del municipio neerlandés en el que residen.

En 2015 nació el hijo de la pareja, que tiene la nacionalidad neerlandesa y del que se ocupan ambos cónyuges. La situación familiar es más complicada porque el marido de la mujer no percibe ningún ingreso profesional debido a su estado de salud y está parcialmente exento de la obligación de trabajar.

Cuando la mujer fue a pedir la residencia en Países Bajos en 2020, las autoridades neerlandesas no solo le denegaron su solicitud al considerar que tenía derecho de residencia en España, sino que también le ordenaron que se trasladara de inmediato a España y abandonara el territorio neerlandés. La mujer llevó su caso a los tribunales de primera instancia de Países Bajos, que inicialmente consideraron que existe una relación de dependencia entre la mujer y su hijo menor de edad, ciudadano de la Unión Europea y neerlandés, por lo que habría que concederle el permiso de residencia.

Los magistrados neerlandeses decidieron elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para sostener su decisión. La Justicia europea ha dictaminado que se debería conceder a la mujer un permiso de residencia derivado en los Países Bajos, ya que la denegación de ese derecho menoscabaría la unidad familiar y privaría al menor de la posibilidad de que ha gozado, desde su nacimiento, de mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre.

El Tribunal de Justicia añade que en el supuesto de que la mujer siguiera teniendo derecho de residencia en España no excluye la posibilidad de que pudiera tenerlo también en Países Bajos. En caso de que se le denegara a la mujer ese derecho de residencia, su hijo se vería obligado a acompañar a su madre a España y, por lo tanto, a abandonar los Países Bajos, el Estado en el que reside y del que es nacional, lo que podría vulnerar algunos de sus derechos fundamentales.

Además, en la sentencia se subraya la importancia de respetar la vida familiar que este niño tiene actualmente en los Países Bajos con sus dos progenitores, de quienes depende, y que existe un riesgo concreto de que dicha vida familiar no pueda continuar en España. Por otro lado, los jueces europeos recalcan que el tribunal neerlandés también debe comprobar si un traslado forzoso del niño a España sería contrario a su interés superior, ya que el niño no habla español, sino neerlandés, y tienen problemas de expresión por lo que necesita educación especial, por lo que el interés superior del niño constituiría otro motivo para que deba concedérsele a la mujer un derecho de residencia derivado en los Países Bajos





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Justicia Europea Permiso De Residencia Vida Familiar Niño Padre Madre Tribunal De Justicia De La Unión Europea TJUE Países Bajos España Nacionalidad Residencia Expulsión Derechos Fundamentales Interés Superior Del Niño.

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Países Bajos da una lección a España: jubilación a los 67 años, pensiones de 1.580 euros al mes y fondos privadosPaíses Bajos mantiene un sistema que combina una pensión pública básica con fondos ocupacionales y ahorro privado complementario.

Read more »

Premios Público 2026: el valor del compromiso con la justicia y los derechos humanosE

Read more »

La Justicia desahucia a un hombre con discapacidad que subsistía en un antiguo establo de MenorcaMientras la isla más oriental de Balears multiplica sus plazas hoteleras en suelo rural, beneficia con trámites exprés a hoteles de lujo con piscinas ilegales y continúa captando a inversores y compradores de elevado poder adquisitivo, la propiedad de la finca logra el desalojo de un inquilino que residía en una vieja construcción...

Read more »

Trump sugiere que no ha descartado la implementación del fondo contra la “instrumentalización” de la justiciaEl presidente Donald Trump sugirió que no ha abandonado el fondo contra la “instrumentalización” de la justicia impulsado por su Gobierno y afirmó que las personas afectadas “deberían ser compensadas”.

Read more »