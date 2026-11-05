La Junta retrasa el desmantelamiento de Navacerrada tras la sentencia del Supremo

El inicio del expediente de caducidad el 19 de octubre de 2026 y las elecciones generan dudas sobre el cierre real de la estación de esquí.

La Junta de Castilla y León ha iniciado oficialmente el procedimiento legal para cumplir con la resolución definitiva del Tribunal Supremo que ordena el fin de las instalaciones de esquí en la estación de Navacerrada. El organismo autonómico, dirigido por Alfonso Fernández Mañueco, ha comenzado el trámite de caducidad de la concesión de monte público que permitía a la empresa mantener sus infraestructuras en la zona protegida. Esta medida marca un punto de inflexión tras años de litigios, aunque la implementación práctica del cierre enfrenta complejidades burocráticas y políticas significativas que podrían extenderse más allá de los plazos inicialmente previstos.

El punto de partida oficial de este proceso administrativo se ha fijado para el 19 de octubre de 2026. Esta fecha supera ampliamente la expiración original de la autorización, que tuvo lugar el 3 de abril de 2021, y llega siete meses después de que la máxima instancia judicial ratificara la necesidad de poner fin a las operaciones en la ladera. La Administración regional justifica este intervalo prolongado por la necesidad de gestionar la transición legal y la retirada física de los elementos construidos en el monte público, un proceso que requiere coordinación con varios organismos estatales y autonómicos.

Also read Cierre de inscripciones Trofeo Marathon Vicálvaro 2026

Mecanismo de Caducidad y Plazos Legales

La entidad judicial más alta del país, el Tribunal Supremo, avaló el cierre tras confirmar que la concesión no podía renovarse indefinidamente bajo las condiciones iniciales. Según la notificación oficial a la que ha tenido acceso elDiario.es, la Junta actuó en ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, recurso que también fue desestimado. Las cláusulas del permiso original establecían de manera inequívoca que, al terminar la concesión, la empresa debería dejar la zona afectada en la condición que determine el Centro Montes de Valsaín. Además, se especifica que la entidad no tendrá derecho a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase por las obras de restauración.

Parques Nacionales, organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ya había detallado en 2021 los requisitos técnicos para la restauración ecológica del terreno. Las instrucciones incluyen desmontar y retirar los remontes y sus zapatas, eliminar edificios y retirar sus escombros, además de retirar cables y tomas de agua ubicadas en emplazamientos de cañones o en la toma del arroyo del Telégrafo. La Junta ha solicitado informes a este organismo autónomo y a la Dirección General de Patrimonio y Política Forestal de Castilla y León para determinar el Plan de desmantelamiento y retirada de las instalaciones fijas y móviles.

Advertisement

Posiciones Políticas y Resistencia al Cierre

La propuesta de desmontaje ha generado una fuerte polarización política entre las diferentes administraciones y formaciones. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó anteriormente que no existían razones políticas o jurídicas para proceder al cierre, argumentando que la decisión supondría cercenar el futuro socioeconómico de toda la zona de Navacerrada. Por su parte, el diputado autonómico madrileño del Partido Popular, Diego Sanjuanbenito, señaló que no hay informes que indiquen que la estación afecta al medio ambiente, una postura que contrasta con las evidencias climáticas y jurídicas presentadas. Es relevante mencionar que Diego Sanjuanbenito es hermano de Pablo Sanjuanbenito, designado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como codirector del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

El Partido Popular en Madrid y el partido Vox han mostrado históricamente una oposición firme a tramitar el cierre de la estación de esquí, viendo en la medida una interferencia ideológica en una actividad turística tradicional. Diego Sanjuanbenito calificó la decisión de la administración de Transición Ecológica como unilateral y torpe, negando que existiera un problema ambiental verificable. Esta resistencia política se intensifica debido a la cercanía con las elecciones generales, lo que añade una capa de incertidumbre sobre cómo se aplicarán las normas ambientales futuras. Por el otro lado, Jesús Bartolomé, coordinador de Ecologista en Acción en Madrid, señala que aunque la ley permite ciertos retiros, la aplicación estricta de las normas garantizaría el desmontaje sin necesidad de depuraciones arbitrarias.

Impacto Electoral y Consecuencias Futuras

La estructura burocrática del procedimiento administrativo ofrece mecanismos que pueden prolongar la resolución del expediente más allá de las próximas elecciones generales. La normativa permite suspender el plazo máximo legal para resolver el procedimiento durante el tiempo que se espera recibir los informes preceptivos de los organismos competentes. Este parón administrativo puede extenderse hasta tres meses, una duración que se solapa directamente con la convocatoria de votos prevista para el 29 de noviembre. Esta coincidencia temporal crea un escenario complejo donde la resolución definitiva del desmantelamiento podría retrasarse significativamente.

Si el calendario electoral se cumple y se produce un cambio de Gobierno tras el 29N, la situación podría revertirse o modificarse sustancialmente. Una nueva dirección de Parques Nacionales, si estuviera compuesta por partidos contrarios al desmantelamiento de las pistas ahora caducadas, podría reactivar o reinterpretar el permiso para esquiar en la zona. Esta posibilidad abre la puerta a una nueva batalla legal y política que podría impedir la restauración ecológica del monte público en el corto plazo. La incertidumbre jurídica persiste mientras no se materialice el plan de desmantelamiento, el cual debe materializarse una vez se resuelva la caducidad de la concesión, dejando a la estación en un limbo administrativo prolongado.