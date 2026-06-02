La Junta Electoral del Real Madrid niega irregularidades y asegura que no ha facilitado el censo a ninguna candidatura

El organismo que dirige las elecciones del Real Madrid responde a las acusaciones de Enrique Riquelme sobre la custodia del voto por correo y ratifica la transparencia del proceso electoral.

La Junta Electoral del Real Madrid ha emitido este martes un comunicado en el que expresa su profunda preocupación por las declaraciones realizadas por Enrique Riquelme , candidato a la presidencia del club y rival de Florentino Pérez, quien ha cuestionado la custodia y seguridad del voto por correo en el proceso electoral.

El organismo encargado de dirigir los comicios, que se celebrarán el próximo 7 de junio, aclara que no ha facilitado el censo electoral a ninguna de las candidaturas que concurren a estas elecciones. Según el comunicado oficial, publicado en la web del Real Madrid, la Junta Electoral ha transmitido por escrito a ambas candidaturas el procedimiento para que puedan enviar información, documentación y material a los socios.

Además, se destaca que al candidato Enrique Riquelme se le informó personalmente el día que presentó su candidatura sobre este particular. Las normas del proceso electoral establecen que las candidaturas deben presentar a la Junta Electoral la información, documentación y material que deseen remitir a los socios, siendo el club el encargado de gestionar el envío. El plazo para recibir dichos materiales finalizó el lunes 1 de junio a las 18:00 horas.

Ante las sospechas expresadas por Riquelme, la Junta Electoral recuerda que, con el objetivo de reforzar la transparencia y la confianza, las candidaturas pueden designar a un interventor acreditado para que permanezca en las inmediaciones de la sala de custodia de los votos, bajo la vigilancia y seguridad habituales de las instalaciones y sujeto a la normativa de protección de datos. La Junta Electoral insiste en que todo el proceso se está desarrollando con rigor y precisión, ajustándose a la normativa vigente, y pide respeto para el trabajo que está realizando.

Cualquier información que haya llegado a los socios desde el club ha sido tramitada siguiendo el procedimiento establecido. En este contexto, la institución subraya que no ha compartido el censo con ningún candidato y que todas las actuaciones están documentadas y sujetas a control, garantizando la integridad del voto por correo





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