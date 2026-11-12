La Junta Electoral Central valida que las papeletas con tachaduras de candidatos renunciativos sean votos nulos

La Junta Electoral Central resuelve el conflicto entre PP y PSOE sobre la validez de las papeletas tras la renuncia de Óscar Puente, estableciendo que las tachaduras no anulan el voto global pero que las papeletas no pueden ser modificadas tras la proclamación de candidaturas, lo que deriva en la consideración de votos nulos aquellas con marcas sobre el candidato retirado.

La Junta Electoral Central ha resuelto recientemente un complejo litigio electoral que involucra a las principales fuerzas política s de España, específicamente al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Español, ambos de los cuales presentaron recursos contra la decisión de la Junta Electoral Provincial de Valladolid.

La disputa central gira en torno a la validez de las papeletas electorales en el contexto de la renuncia de Óscar Puente a su candidatura al Congreso de los Diputados. Tras la dimisión de Puente de su cargo de ministro y su posterior retirada de la lista electoral, la Junta Electoral Provincial de Valladolid determinó que las papeletas en las que se hubiera tachado el nombre de Puente serían consideradas votos nulos.

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Esta interpretación se basó en un criterio establecido por la Junta Electoral Central que indicaba que, cuando un candidato renuncia, la papeleta no puede modificarse físicamente, sino que la vacante debe ser cubierta por los candidatos sucesivos o suplentes de la misma formación política. Sin embargo, esta resolución provocó la inmediata reacción de ambas formaciones, cada una con argumentos jurídicos distintos pero convergentes en su rechazo a la decisión provincial.

Recursos del Partido Popular y el PSOE

Por un lado, el Partido Popular interpuso recurso para que se revocara de oficio el acuerdo de la Junta Electoral Provincial, argumentando que considerar válidas las papeletas con tachaduras del nombre de un candidato renunciativo contraviene la normativa electoral vigente, específicamente el artículo 96.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y las instrucciones de la Junta Electoral Central. El PP sostuvo que, una vez proclamadas las candidaturas, las papeletas oficiales no pueden ser alteradas ni modificadas, y que cualquier intento de hacerlo por parte de los votantes debe resultar en la nulidad del voto.

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Por otro lado, el Partido Socialista Obrero Español impugnó la misma decisión con el objetivo opuesto: solicitaba que se permitiera la modificación de las papeletas para suprimir el nombre de Puente y renumerar correlativamente a los demás candidatos, con el fin de evitar confusiones en el electorado y garantizar que su voto no fuera considerado nulo por un error técnico relacionado con la renuncia pública y notoria del candidato. El PSOE argumentó que la renuncia se había producido días antes de la proclamación oficial, lo que debería haber permitido ajustar los materiales electorales dentro del plazo establecido por la ley.

La resolución final de la Junta Electoral Central reafirma la postura de mantener las papeletas inmodificables una vez proclamadas las candidaturas, estableciendo que la validez de los votos debe ceñirse estrictamente a la lista oficial impresa. La JEC reconoce la legitimación del Partido Popular para impugnar el acuerdo provincial, ya que este establece un criterio sobre la validez de las papeletas que incide en los intereses legítimos de todas las candidaturas proclamadas, no solo la del PSOE.

Resolución final sobre validez de papeletas

Asimismo, la Junta Electoral Central ratifica que la notificación del acuerdo a todas las formaciones políticas fue procedimentalmente correcta, desestimando las alegaciones del PSOE sobre la nulidad por incompetencia del órgano. Se subraya que la renuncia de Óscar Puente se formalizó oficialmente ante la Junta Electoral Provincial el 4 de noviembre de 2026, fecha posterior a la proclamación de las candidaturas, lo que elimina cualquier posibilidad legal de modificar las papeletas físicas.

Por lo tanto, el acuerdo final dictamina que las papeletas con tachaduras del candidato renunciante serán tratadas como votos nulos, reforzando la seguridad jurídica del proceso electoral y evitando cualquier alteración en el formato oficial de los materiales de votación, independientemente de los cambios en la composición de las listas posteriores a la fecha límite establecida por la ley.