El organismo desestima los recursos de Vox contra RTVE. Valora La Revuelta como entretenimiento y desecha quejas por plazos en Malas Lenguas, manteniendo el estatus de los contenidos.

La Junta Electoral Central (JEC) ha resuelto definitivamente el conjunto de recursos presentados por Vox contra la Corporación Radio Televisión Española ( RTVE), desestimando todas las alegaciones. El órgano regulador ha archivado las quejas relativas a la emisión de la entrevista con el líder de Vox, Santiago Abascal, en el espacio La Revuelta, así como dos denuncias adicionales vinculadas al programa Malas Lenguas. Esta decisión pone fin al conflicto legal planteado por la formación política respecto a la cobertura informativa y los contenidos transmitidos por la cadena pública.

Naturaleza del espacio y denegación de íntegros

El núcleo de la primera denuncia radicaba en la exigencia de que RTVE publicara la grabación íntegra de la entrevista concedida por Santiago Abascal en La Revuelta, y la entrega de dicha grabación a la parte denunciante. Vox argumentaba que tras la entrevista no se emitieron 40 minutos de material y que esta omisión les perjudicaba al impedirles emitir el resto de la entrevista en sus propios canales. La Junta Electoral Central ha desestimado este recurso basándose en la naturaleza del programa, calificándolo explícitamente como un espacio de entretenimiento y no como un informativo ni destinado a la difusión de un programa electoral. Por consiguiente, las intervenciones de los candidatos en este espacio no forman parte de las entrevistas electorales específicas previstas en el Plan de Cobertura Informativa de RTVE.

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Desde la entidad patronal de la cadena pública se ha justificado que La Revuelta se caracteriza por su tono humorístico y espontaneidad, condiciones que Vox conocía de antemano antes de acceder a la grabación. La JEC considera que no procede imponer a un programa de estas características las mismas obligaciones de exhaustividad y cesión de materiales que rigen para las entrevistas electorales regladas, cerrando así la vía para obtener una copia completa de la grabación original.

Inadmisión por plazo en las quejas contra Malas Lenguas

Paralelamente, la Junta Electoral Central ha inadmitido otras dos quejas de Vox contra RTVE por dos emisiones en el programa Malas Lenguas, fundamentando su decisión en que las denuncias fueron presentadas fuera de plazo. La normativa establece que únicamente se puede presentar un recurso hasta 48 horas después de la emisión, criterio que fue determinante para declarar la extemporaneidad de ambos recursos. Este procedimiento administrativo descartó cualquier análisis sobre el fondo de las controversias derivadas de las piezas audiovisuales, al no cumplir con los requisitos formales exigidos para su tramitación.

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La primera de estas quejas incidió en un reportaje emitido sobre la operación policial contra la organización neonazi Núcleo Nacional, ocurrida el día 6 de noviembre de 2026. Vox denunció que en la pieza se intercalaban imágenes de la detención y de la organización neonazi con otras entre medias de Abascal y su jefe de prensa Álvaro Zancajo Fenoll. A juicio de Vox, esta inserción generaba en la audiencia una asociación directa entre VOX y dicha organización, lo que mostraría una intención de perjuicio directo sin criterio informativo alguno. No obstante, RTVE se defendió atribuyendo la situación a un error humano en la selección del material audiovisual durante la emisión en directo y negó la intencionalidad alguna respecto a los hechos denunciados.

La segunda denuncia contra el programa Malas Lenguas versaba sobre una emisión que acusaba a Abascal de apología del franquismo. El programa emitió una imagen en la que un grupo de personas, que no eran miembros de Vox, exhibían una pancarta con el mensaje si quieres franquismo, vota a VOX, mientras realizaban una protesta contra dicha formación política. RTVE alegó que la finalidad del programa no era atribuir a Vox un determinado lema político, sino hacerse eco de una publicación que estaba siendo difundida en redes sociales, generando una controversia pública dotada de interés informativo.

Consecuencias y cierre del conflicto regulatorio

La decisión final de la Junta Electoral Central cierra el expediente de estas controversias sin reconocer responsabilidad a RTVE en ninguno de los puntos planteado por Vox. En el caso de la operación contra Núcleo Nacional, la cadena pública confirmó que retiraron las imágenes al tener conocimiento del error cometido, lo que neutralizó parte del impacto percibido por los denunciantes. Asimismo, en la controversia sobre la pancarta franquista, la retirada de las imágenes también formó parte de la defensa presentada ante el órgano electoral.

Estas resoluciones consolidan el marco de actuación de RTVE en programas de entretenimiento y debate informal, diferenciándolos claramente de las obligaciones de cobertura informativa electoral. La exigencia de plazos estrictos para las denuncias, como las 48 horas señaladas, reafirma la necesidad de agilidad en los procesos de reclamación ante contenidos televisivos. Para Vox, la imposibilidad de obtener las grabaciones íntegras o anular emisiones por fuera de plazo limita sus opciones de recurso legal en futuros conflictos con la cadena pública.

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La comunidad política y los observadores de medios ahora aguardan a ver si estas decisiones sientan precedente para futuras elecciones o controversias mediáticas. La claridad sobre qué espacios constituyen información electoral y cuáles no, así como la rigidez en los plazos de denuncia, marca el tono de la regulación electrónica y televisiva en España. El recurso a la vía judicial ordinaria o administrativa se ve restringido por estas determinaciones de la Junta Electoral Central, cerrando la puerta a nuevas apelaciones sobre estos episodios concretos.