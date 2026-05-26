El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha declarado que la imputación de Rodríguez Zapatero es un tema delicado y que su partido está profundamente preocupado.

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page , ha declarado que la imputación de Rodríguez Zapatero es un tema delicado y que su partido está profundamente preocupado.

En declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, García-Page ha inaugurado un campo de fútbol de césped artificial y ha considerado que la imputación de Rodríguez Zapatero es un tema delicado y que su partido está profundamente preocupado. La Comisión del 1% ha abierto un expediente sancionador y ha bloqueado las plataformas de apuestas Polymarket y Kalshi por operar sin licencia.

El juez Peinado ha citado a Begoña Gómez el 9 de junio para una audiencia previa al juicio y le ha advertido de que si no acude podrá ser conducida por la fuerza pública. Además, el caso Plus Ultra continúa siendo objeto de investigación y se ha descubierto un contrato clave que probaría la mordida en el rescate de la aerolínea.

En cuanto a la situación de Dinamita Montilla, también conocido como 'El asesino en serie de TikTok', ha sido citado a declarar nuevamente por disparar a un joven para robarle. El entorno de Zapatero insiste en su inocencia y define como ridículo que se apunte a su casa como epicentro de la trama. La situación es compleja y sigue siendo objeto de investigación y debate





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