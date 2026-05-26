La Junta de Andalucía abrirá expediente sancionador al colegio de Sandra Peña por no activar protocolo contra el acoso

La Junta de Andalucía abrirá un expediente sancionador al colegio de Sandra Peña por no activar el protocolo contra el acoso escolar. La consejera ha informado sobre el archivo de la querella interpuesta por los padres de Sandra Peña contra el colegio y docentes, y ha explicado que no se abrieron los protocolos de acoso escolar. La Comisión de Conciliación sobre el informe de acoso escolar que atravesó la sevillana en el centro en el que cursaba sus estudios, se llevará a cabo cuando se tenga el informe. Si la infracción es leve, el centro podría ser sancionado con un apercibimiento, en caso de ser grave, normalmente con sanciones económicas, y muy grave, que pueden dar lugar a la pérdida del concierto educativo.

La Junta de Andalucía abrirá un expediente sancionador al colegio de Sandra Peña por no activar el protocolo contra el acoso . La consejera ha informado sobre el archivo de la querella interpuesta por los padres de Sandra Peña contra el colegio y docentes, y ha explicado que no se abrieron los protocolos de acoso escolar .

La Comisión de Conciliación sobre el informe de acoso escolar que atravesó la sevillana en el centro en el que cursaba sus estudios, se llevará a cabo cuando se tenga el informe. Si la infracción es leve, el centro podría ser sancionado con un apercibimiento, en caso de ser grave, normalmente con sanciones económicas, y muy grave, que pueden dar lugar a la pérdida del concierto educativo.

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