La Jueza Rechaza Citar a Consellers por el Caso de la DANA

La jueza instructora del caso de la DANA ha denegado la citación como testigos de los consellers de Educación y Agricultura, argumentando que sus testimonios no serían relevantes para esclarecer la responsabilidad en la coordinación de la respuesta a la emergencia, tras la decisión del TSJ-CV que eximió al president de dicha responsabilidad. Se prioriza el testimonio de la ex-portavoz del Consell, Ruth Merino.

La jueza instructora del caso de la DANA en la Comunitat Valenciana ha emitido una resolución en la que deniega la citación como testigos de los consellers de Educación, José Antonio Rovira, y de Agricultura, Miguel Barrachina, tal y como había solicitado la acusación popular representada por Compromís .

Esta decisión, formalizada en un auto notificado este miércoles, se fundamenta en la previa determinación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) que eximió al president de la Generalitat, Carlos Mazón, de cualquier responsabilidad en la coordinación de las actuaciones y en la emisión de instrucciones a las diferentes Consellerias durante la gestión de la emergencia provocada por la DANA. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra argumenta que, dado que el TSJ-CV ya descartó la responsabilidad del president en estos aspectos, los testimonios de los consellers Rovira y Barrachina no serían pertinentes para esclarecer los puntos en cuestión.

La jueza enfatiza que el análisis de la coordinación debe basarse en la evidencia de órdenes y comunicaciones explícitas que reflejen la atención al riesgo derivado de la DANA, y que estas órdenes deben provenir de aquellos que ostentaban la posición de garantes, es decir, los directores del Plan de Emergencia en las respectivas situaciones de crisis. Se subraya que la mera presencia o ausencia de instrucciones generales no es suficiente; se requiere documentación que demuestre una respuesta específica y coordinada ante la amenaza de la DANA.

La resolución judicial detalla que ni el conseller de Educación ni el de Agricultura participaron en la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecopi), ya sea de forma presencial o telemática, lo que disminuye aún más la relevancia de sus testimonios en relación con la coordinación de la respuesta a la emergencia. La jueza considera que su posible conocimiento de la situación, aunque relevante, no se deriva de una participación directa en los procesos de toma de decisiones y coordinación.

Esta decisión refleja una estrategia de la jueza para centrar la investigación en aquellos actores que estuvieron directamente involucrados en la planificación y ejecución de las medidas de emergencia, buscando pruebas concretas de acciones u omisiones que pudieran haber contribuido a agravar los efectos de la DANA. La investigación se enfoca en la cadena de mando y en la documentación que respalde las decisiones tomadas durante la crisis.

La jueza instructora también recalca la importancia del testimonio de Ruth Merino, la entonces portavoz del Consell, argumentando que su declaración podría aportar información relevante sobre la coordinación de las acciones gubernamentales. Merino, por su posición, tenía acceso a las conclusiones alcanzadas en las reuniones del Consell y era responsable de comunicarlas públicamente.

La jueza aclara que el interés no reside en las deliberaciones internas del Consell, sino en las decisiones finales que se tomaron y cómo se comunicaron a la ciudadanía. Se considera que la información proporcionada por Merino puede ayudar a reconstruir la línea de tiempo de las acciones del gobierno y a determinar si se tomaron las medidas adecuadas en tiempo y forma.

La jueza subraya que la transparencia en la comunicación de las decisiones gubernamentales es crucial para evaluar la eficacia de la respuesta a la emergencia. Además, el testimonio de Merino podría revelar si existieron discrepancias internas en el Consell sobre la gestión de la crisis y cómo se resolvieron estas diferencias.

La jueza busca establecer si la información disponible para el gobierno era suficiente para tomar decisiones informadas y si se actuó con la diligencia debida en la protección de la población. La decisión de priorizar el testimonio de Merino sobre el de los consellers refleja una estrategia de investigación que busca obtener información de primera mano sobre las decisiones políticas y la comunicación pública durante la emergencia.

Se espera que el testimonio de Merino proporcione una visión más completa de la respuesta del gobierno a la DANA y ayude a determinar si se cometieron errores o negligencias en la gestión de la crisis. La jueza también ha solicitado la recopilación de documentos y comunicaciones internas del Consell para complementar el testimonio de Merino y obtener una imagen más precisa de la situación.

En resumen, la decisión de la jueza de no citar a los consellers Rovira y Barrachina se basa en la consideración de que sus testimonios no aportarían información relevante para esclarecer la responsabilidad en la coordinación de la respuesta a la DANA, dado que el TSJ-CV ya eximió al president de dicha responsabilidad. La jueza se centra en la búsqueda de pruebas concretas de órdenes y comunicaciones que demuestren una respuesta coordinada ante la emergencia, y en el testimonio de aquellos que estuvieron directamente involucrados en la toma de decisiones y la comunicación pública, como Ruth Merino.

Esta estrategia de investigación refleja un enfoque pragmático y orientado a la obtención de pruebas sólidas que permitan determinar si se cometieron errores o negligencias en la gestión de la crisis. La investigación continúa avanzando con la recopilación de documentos y la citación de otros testigos relevantes, con el objetivo de esclarecer las circunstancias que rodearon la DANA y determinar si hubo alguna actuación indebida por parte de las autoridades competentes.

La jueza ha manifestado su compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente, garantizando el derecho a la defensa de todas las partes involucradas. Se espera que la investigación concluya en los próximos meses, con la emisión de un auto de procesamiento o el archivo de la causa, dependiendo de los resultados obtenidos.

La sociedad valenciana espera con interés los resultados de esta investigación, con el fin de obtener respuestas sobre la gestión de la DANA y evitar que se repitan situaciones similares en el futuro





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DANA Comunitat Valenciana Jueza Consellers Compromís TSJ-CV Investigación Emergencia Coordinación Ruth Merino

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La jueza de la dana afea al Gobierno de Mazón que, pese a una emergencia 'de tal calibre', no hubo 'coordinación alguna'La magistrada reitera que el Es-Alert 'muy tardío' y 'erróneo en su texto' se envió cuando 'ya había un gran número de fallecidos, y otros luchaban por salvar su vida del ahogamiento que llegó poco después'

Read more »

El Supremo rechaza suspender cautelarmente 3.000 millones en préstamos del Estado a Indra y EscribanoRechaza la medida cautelar solicitada por Santa Bárbara, filial de la estadounidense General Dynamics, por entender que esos préstamos no causarían 'perjuicios inminentes, ni menos aun que éstos sean de difícil o imposible reparación'

Read more »

Mazón recurre la negativa de la jueza de Catarroja a que la Audiencia revise documentos concretos de la DANALa magistrada denegó esa petición del expresidente valenciano alegando que no es parte en el proceso.

Read more »

El Gobierno de Venezuela rechaza las consignas contra Delcy Rodríguez durante un mitin en MadridEl Gobierno de Venezuela cuestionó con fuerza las consignas emitidas contra la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante la actuación del cantante Carlos Baute en Madrid este sábado, en un acto de la líder opositora María Corina Machado.

Read more »

El Gobierno de Ayuso rechaza los 660 millones del Plan Estatal de Vivienda: 'Invade competencias'El consejero Jorge Rodrigo se opone a las tres condiciones del ejecutivo central para las transferencias previstas en el plan que aprueba este martes: cofinanciar el 40% del plan, compartir más datos de vivienda y blindar para siempre la vivienda...

Read more »

La Fiscalía archiva la denuncia contra Revuelta por quedarse donativos de la danaHa desestimado indagar en las acusaciones de corrupción de dos exmiembros de la organización juvenil. El relato 'no aportaba datos sustanciales', explican fuentes oficiales. Cargos del partido de Abascal acusaron a la que fue su marca juvenil de no haber repartido en Valencia cientos de miles de...

Read more »