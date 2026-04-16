La jueza María Lourdes Platero Parada juzgará a la pareja de Ayuso por fraude fiscal

La magistrada María Lourdes Platero Parada ha sido designada para juzgar el caso de presunto fraude fiscal que involucra a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El juicio podría adelantarse y tener implicaciones políticas.

La jueza María Lourdes Platero Parada se encargará de juzgar el presunto fraude fiscal imputado al empresario Alberto González Amador , pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso . Esta designación, confirmada por dos fuentes cercanas al proceso, ha recaído en la magistrada por turno de reparto aleatorio.

Platero Parada dirige el Juzgado de lo Penal número 19, situado en la calle Julián Camarillo, en el este de la capital española, sede donde previsiblemente se llevará a cabo este juicio que podría tener importantes repercusiones en la carrera política de la dirigente autonómica.

Aún no se ha fijado una fecha concreta para la vista oral, aunque una fuente judicial ha indicado que, a diferencia de lo que se temía por el colapso generalizado de los juzgados de lo penal post-pandemia, el Juzgado 19 goza de una situación saneada. Esta circunstancia abre la puerta a que la sentencia pueda emitirse antes de las elecciones autonómicas previstas para mayo del próximo año, en las que Ayuso se juega revalidar su mayoría absoluta.

La jueza Platero, de 59 años, fue trasladada a los juzgados de lo penal de Madrid en enero del año pasado. Previamente, desde 2019, ejercía en el Juzgado de Instrucción número 4 de Fuenlabrada. En 2022, su nombre saltó a la palestra mediática al iniciar una investigación contra el exalcalde socialista de Fuenlabrada, Manuel Robles, quien fue denunciado por Vox.

La denuncia se basaba en la concesión de una subvención de 26.000 euros a un órgano local del régimen castrista, la Asamblea Municipal El Poder Popular de La Habana del Este, que supuestamente no había justificado adecuadamente el destino de los fondos. Finalmente, tras la práctica de las pruebas pertinentes, la jueza archivó la causa, según fuentes del Ayuntamiento fuenlabreño, que sigue bajo control del PSOE.

Estas mismas fuentes declararon no haber detectado ninguna anomalía en su actuación durante aquel proceso. La noticia sobre la jueza encargada del caso de González Amador surge dos años después del inicio de la investigación judicial.

La instrucción arrancó en marzo de 2024 y concluyó el pasado septiembre, cuando una jueza de Plaza de Castilla decidió enviar a juicio a Amador, acogiendo las peticiones de la acusación. Se le imputan cuatro delitos: los dos que motivaron la investigación inicial (fraude fiscal y falsedad en documento mercantil) y otros dos solicitados por las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid (delito contable continuado y pertenencia a organización criminal).

El eje central del juicio radicará en determinar si Alberto González Amador utilizó 15 facturas falsas para defraudar a Hacienda la suma de 350.910 euros en el impuesto de sociedades correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021, a través de su consultora de sellos de calidad, Maxwell Cremona SL. Junto a él, también serán juzgadas otras cuatro personas que presuntamente emitieron dichas facturas: el ciudadano mexicano Maximiliano Niederer y tres amigos originarios de Arahal (Sevilla): David Herrera Lobato y los hermanos Agustín y José Miguel Carrillo Saborido.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado una pena de tres años y nueve meses de prisión para González Amador. No se descarta la posibilidad de que el empresario llegue a un acuerdo de conformidad con estos dos organismos estatales. En caso de alcanzarse dicho pacto, se obtendría una reducción de la pena a cambio de evitar el ingreso en prisión. Este tipo de acuerdo podría formalizarse hasta el último momento. Si se produce, el juicio se limitaría a la ratificación del acuerdo ante la jueza.

De no haber acuerdo, Amador se enfrentaría al riesgo de una condena más severa, con la posibilidad de prisión. La defensa de la pareja de Ayuso ya ha intentado alcanzar un pacto en diversas fases del procedimiento, siendo esta su estrategia inicial. Esta estrategia se materializó en un conocido correo electrónico de su abogado dirigido a la Fiscalía, el cual derivó en la condena del Fiscal General, Álvaro García Ortiz.

Sin embargo, la información más reciente, de hace dos meses, apunta a que la defensa de Amador planea solicitar la nulidad del caso, basándose en dicha condena. Esta intención fue anticipada en el escrito de defensa preparatorio del juicio remitido al juez de instrucción. La defensa argumenta que, como cuestión previa, la jueza debe considerar la filtración del correo como una vulneración de derechos, previa a la práctica de las pruebas.

No obstante, el Tribunal Supremo ya se pronunció en su sentencia contra García Ortiz, indicando que esa vía de impugnación debería considerarse cerrada, dado que un profesional del derecho debe ser consciente de que dicho correo no puede ser interpretado como prueba de culpabilidad.





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