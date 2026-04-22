La jueza exime a Mazón de responsabilidad en la gestión de la DANA

La jueza instructora del caso de la DANA determina que Carlos Mazón no tenía la obligación de coordinar la respuesta a la emergencia, atribuyendo esa responsabilidad a los directores del Plan Especial de Inundaciones. Rechaza también la declaración de Rovira y Barrachina como testigos.

La investigación judicial sobre la gestión de la Depresión Aislada en Niveles Altos ( DANA ) que azotó la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre de 2024 ha dado un giro significativo.

La jueza instructora del caso, con sede en Catarroja, ha determinado que Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat, no tenía la potestad ni la obligación de coordinar las acciones de emergencia ni de impartir instrucciones específicas a las diferentes consellerias durante la crisis. Esta conclusión se basa en que la responsabilidad de la coordinación y la dirección de la respuesta ante la DANA recaía exclusivamente en los responsables del Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana, siendo Salomé Pradas, la ex consellera, la directora de dicho plan en el momento de la emergencia.

Esta decisión se refleja en un auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que establece claramente la delimitación de responsabilidades. La jueza ha enfatizado que la gestión de la emergencia se desarrolló en dos fases distintas, y en ninguna de ellas se declaró la situación de emergencia catastrófica, lo que refuerza la idea de que la respuesta debía ser gestionada a través de los canales establecidos en el Plan de Inundaciones.

Además de eximir a Carlos Mazón de la responsabilidad directa en la coordinación, la jueza ha rechazado la solicitud de la acusación, ejercida por el partido Compromís, de que José Antonio Rovira, entonces conseller de Educación y actualmente conseller de Hacienda, y Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, declararan como testigos. La justificación de esta decisión radica en que sus testimonios no serían relevantes para esclarecer los aspectos clave de la gestión de la emergencia, ya que su participación no se extendía a las funciones de coordinación y dirección que correspondían a los responsables del Plan de Inundaciones.

La jueza argumenta que la información que podrían aportar Rovira y Barrachina no se centraría en los aspectos cruciales de la coordinación, y que ninguno de ellos participó en las reuniones del Centro de Coordinación Operativa (CECOPI), el órgano encargado de la gestión de la emergencia. La jueza subraya la importancia de identificar órdenes y comunicaciones explícitas relacionadas con el riesgo derivado de la DANA, emanadas de los directores del Plan de Inundaciones, para poder evaluar la efectividad de la coordinación.

En esencia, la investigación se centra en determinar si los responsables del plan actuaron de manera diligente y si las medidas adoptadas fueron adecuadas para mitigar los efectos de la DANA. La jueza ha señalado que el testimonio de Ruth Merino, quien fuera la portavoz del Consell durante la DANA, podría ser útil para arrojar luz sobre algunos aspectos de la coordinación, especialmente en lo que respecta a las conclusiones alcanzadas en las reuniones del Consell y las comunicaciones públicas realizadas por la portavoz.

Sin embargo, la jueza aclara que no es relevante analizar las deliberaciones internas que pudieran haber tenido lugar en las reuniones del Consell, sino más bien las decisiones que se tomaron y cómo se comunicaron al público. La investigación continúa en curso, y se espera que se convoquen a declarar a otros testigos relevantes para esclarecer todos los aspectos relacionados con la gestión de la DANA.

El auto de la jueza representa un paso importante en la investigación, ya que delimita claramente las responsabilidades y enfoca la atención en los actores clave en la gestión de la emergencia. La decisión de no imputar directamente a Carlos Mazón podría tener implicaciones significativas en el desarrollo futuro del caso, y se espera que la acusación presente alegaciones en respuesta a la decisión de la jueza.

La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en este proceso, y se espera que la investigación arroje luz sobre las causas y las consecuencias de la DANA, así como sobre las medidas que se pueden tomar para prevenir futuras tragedias





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