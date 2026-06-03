La jueza del caso Andic solicita más pruebas contra Jonathan Andic

La jueza del caso Andic ha solicitado más pruebas contra Jonathan Andic, quien fue liberado tras pagar una fianza. La jueza insiste en analizar los móviles y ha reclamado a la compañía telefónica un registro de llamadas y mensajes.

La jueza del caso Andic, que investiga la muerte del fundador de Mango , ha solicitado más pruebas contra Jonathan Andic , quien fue liberado tras pagar una fianza.

La defensa de Jonathan sostiene que su padre tropezó varias veces antes de la caída fatal. La jueza insiste en analizar los móviles, ya que Jonathan alegó que le robaron el suyo en Ecuador sin haber hecho copia de seguridad. Se le ha pedido demostrar el robo y se solicitó a la compañía telefónica un registro de llamadas y mensajes. La jueza también investiga la implicación de la psicóloga familiar, quien podría conocer la relación real entre padre e hijo.

La jueza ha pedido que Jonathan Andic demuestre que ese robo fue real y si lo denunció o no. Además, ha reclamado a la compañía telefónica un registro de llamadas y mensajes que se hicieron los días anteriores y posteriores al viaje de Jonathan a Ecuador. La jueza también quiere saber si existe una tercera persona implicada directa o indirectamente en los hechos.

Y aquí, la jueza se moja un poco más al pedir expresamente saber si la psicóloga familiar podría ser la persona que más sabe de la verdadera relación entre padre e hijo





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