La jueza Nuria Ruiz Tobarra suspendió la declaración testifical prevista para este lunes debido a la falta de seguridad durante una concentración frente al juzgado.

La jueza de la dana suspende la declaración de un testigo por falta de seguridad tras una concentración . La jueza Nuria Ruiz Tobarra suspendió la declaración testifical prevista para este lunes, después de una concentración frente al juzgado que tuvo lugar el pasado viernes.

La magistrada considera que no se dan las condiciones de seguridad ya que en aquella concentración se recomendó no salir al exterior. La jueza expone en una providencia hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia valenciano que durante la testifical del viernes de la comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Cristina Solá, hubo una protesta a la puerta del juzgado.

En ella, los concentrados usaron un micrófono y dos altavoces mientras declaraba la testigo, con constantes referencias al objeto de la causa y con la colocación de carteles alusivos al modo en que se debería llevar la instrucción. La jueza señala asimismo que el personal de seguridad no pudo garantizar la seguridad de la testigo y de la magistrada.

Por lo tanto, la jueza acordó la suspensión de la declaración testifical señalada para este lunes, al no constar la adopción de medidas de seguridad que permitan el normal desarrollo de la función jurisdiccional en la causa de la dana en la sede del Tribunal de Instancia de Catarroja





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