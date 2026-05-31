La jueza de Badajoz se levanta cada día muy temprano para realizar ejercicio en un gimnasio cercano a su casa. Luego, marcha rauda y directa al Juzgado de Instrucción nº3, donde es titular desde 2011. A pesar de tener una vida laboral intensa, la jueza se reparte las tareas con su marido, quien lleva a las niñas al colegio por la mañana y ella las recoge por la tarde.

La jueza de Badajoz que se convirtió en objeto de investigación, según cuentan sus allegados, se levanta cada día muy temprano para realizar ejercicio en un gimnasio cercano a su casa.

Luego, marcha rauda y directa al Juzgado de Instrucción nº3, donde es titular desde 2011. A pesar de tener una vida laboral intensa, la jueza se reparte las tareas con su marido, quien lleva a las niñas al colegio por la mañana y ella las recoge por la tarde.

Sin embargo, su vida familiar se vio afectada cuando varios desconocidos comenzaron a preguntar a sus vecinos sobre su forma de vida, gustos y actividades con la familia. La jueza se dio cuenta de que estaba siendo objeto de una investigación cuando sus vecinos le transmitieron la información pasados los meses.

A partir de ese momento, su vida se volvió aún más complicada, ya que se dio cuenta de que estaba siendo perseguida por encontrar un resquicio para acabar con su credibilidad y tumbar la causa. La jueza ha sido objeto de acusaciones constantes de Miguel Ángel Gallardo, imputado en la causa, quien ha demostrado que la plaza de David Sánchez se la dieron, y comenzar a notar movimientos extraños a su alrededor.

La jueza ha sido elegida por sus compañeros de partido judicial como la nueva jueza decana de Badajoz, logrando una amplia mayoría. A pesar de su vida laboral intensa, la jueza se ha mantenido relajada y ha encontrado tiempo para celebrar las fiestas familiares en casa, donde invita a sus amigos más íntimos.

Sin embargo, desde que arrancó su investigación del caso de David Sánchez Pérez-Castejón, la jueza ha estado bajo la lupa de la opinión pública, y su vida privada ha sido objeto de especulación





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