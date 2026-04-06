La judicialización del catalán: una ofensiva que cuestiona los requisitos lingüísticos en la administración pública

Análisis de la creciente judicialización de las políticas lingüísticas en Cataluña, centrado en las recientes sentencias que ponen en duda la exigencia del catalán en la administración pública y sus posibles consecuencias en la normalización lingüística.

La ofensiva judicial contra el catalán se manifiesta en diversas esferas, trascendiendo el ámbito educativo, tal como hemos observado recientemente. En los últimos meses, se ha reactivado un debate sobre una cuestión que parecía zanjada: la exigencia del catalán como requisito para acceder a empleos en la administración pública .

En octubre pasado, se hizo pública la condena de un juzgado de Barcelona al Ayuntamiento de Vic por solicitar un nivel excesivamente elevado de catalán en una oposición municipal. Hace unas semanas, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) determinó que el Parlament no puede obligar a los conductores a acreditar un nivel intermedio de catalán. Plataforma per la Llengua denuncia que estos casos proyectan una interpretación 'restrictiva y sospechosa' de las políticas de normalización lingüística, 'en la que la lengua se concibe como una posible barrera de acceso y no como una garantía de los derechos lingüísticos de la ciudadanía'.\En declaraciones a Público, el presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, señala que estos precedentes 'debilitan la capacidad de la Administración para exigir conocimientos lingüísticos y contribuyen a una tendencia de fondo que podría mermar estructuralmente la presencia del catalán en el ámbito público'. El caso de los chóferes del Parlament surge a raíz de una solicitud de la entidad españolista Convivencia Cívica Catalana, que demandó la anulación de las bases de una convocatoria de plazas de conductores de vehículos oficiales, utilizados para el transporte de altos cargos de la Generalitat. Concretamente, la entidad buscaba eliminar de los requisitos la necesidad de que los candidatos demostrasen un nivel B2 de catalán. Un escenario similar al del Ayuntamiento de Vic, sancionado por un juzgado de Barcelona por requerir un nivel demasiado alto de catalán en unas oposiciones para operarios de cementerio y mantenimiento. El juez solicita al consistorio que repita el concurso público, pero disminuyendo el requisito del nivel B2 al A2, que corresponde al nivel básico. La sentencia considera inválidas las bases del concurso donde se exigía el B2, calificándolo de 'desproporcionado' para el tipo de trabajo, y generando, según el fallo, una barrera de acceso con un efecto 'excluyente'. Agrega que esto representa una discriminación 'por motivos lingüísticos'.\Según Escuder, aunque ambos casos no establecen un precedente vinculante, 'sí operan como señales de orientación judicial que pueden influir tanto en la práctica administrativa como en futuras resoluciones'. En particular, 'consolidan una línea argumental que desvía el debate de la legitimidad de la exigencia lingüística hacia una revisión intensiva y casuística de su proporcionalidad'. Este giro, 'aparentemente técnico', conlleva consecuencias como 'inseguridad jurídica' y 'abre la puerta a impugnaciones sistemáticas de requisitos lingüísticos'. 'Esto produce un efecto deslegitimador, ya que dificulta el establecimiento de criterios generales y fomenta una judicialización constante basada en el test de proporcionalidad, con frecuencia sustentada en argumentos especulativos o alejados de la realidad funcional de los puestos de trabajo', puntualiza Escuder. Por lo tanto, según la plataforma, 'a pesar de no fijar una doctrina consolidada', 'funcionan como indicadores relevantes de la temperatura judicial en esta materia'. En este sentido, más que precedentes, la plataforma considera que estas resoluciones operan como 'síntoma de una catalanofobia estructural dentro del sistema judicial'. Adicionalmente, se centra en 'el efecto de freno' que puede generar este 'escrutinio constante y la judicialización de las cuestiones de derechos lingüísticos': 'Las administraciones podrían terminar adoptando posturas más cautelosas o restrictivas para evitar litigios', indica Escuder. Por consiguiente, la plataforma defiende que, aunque el Decreto 161/2002 podría ser más riguroso en ciertos ámbitos, 'el problema central no reside en la normativa sino en su aplicación'. 'El marco legal actual ya permite solicitar niveles de catalán apropiados si están adecuadamente justificados', argumenta. Por ello, 'la clave' reside en que las administraciones 'justifiquen de manera rigurosa y objetiva el nivel de catalán de cada puesto según sus funciones'





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