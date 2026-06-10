La jubilación parcial anticipada sigue limitada por la disponibilidad de plazas

El sindicato CCOO ha informado de la apertura del proceso de jubilación parcial anticipada, que permitirá a los trabajadores prolongar su vida laboral más allá de su edad ordinaria de jubilación. Sin embargo, el sindicato advierte que el éxito de la medida sigue limitado por la disponibilidad de plazas y pide a la Administración soluciones urgentes para evitar nuevos bloqueos y esperas.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato CCOO ha informado de la apertura del proceso de jubilación parcial anticipada , que permitirá a los trabajadores prolongar su vida laboral más allá de su edad ordinaria de jubilación.

Sin embargo, el sindicato advierte que el éxito de la medida sigue limitado por la disponibilidad de plazas y pide a la Administración soluciones urgentes para evitar nuevos bloqueos y esperas. El procedimiento ahora aprobado está limitado por el número de plazas convocadas y adjudicadas resultantes de la gestión de los procesos selectivos de la tasa de reposición extraordinaria que se está tramitando sucesivamente por los Ministerios convocantes.

El sindicato reivindica que se acuerde un mecanismo que evite el azar y la casualidad cada vez que se presente una solicitud y no se sepa si la contratación del relevista llegará en el tiempo necesario y requerido





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