La Junta Electoral Central ha estimado parcialmente denuncias contra Tellado por solicitar apoyo al Partido Popular y Vox antes del inicio legal de la campaña electoral.

La Junta Electoral Central (JEC) ha tomado una medida correctiva significativa al estimar parcialmente las denuncias presentadas por el PSOE y Frente Amplio contra el candidato Diego Elías Tellado. Esta resolución busca sancionar las declaraciones públicas realizadas antes del inicio oficial del periodo electoral, constituyendo una infracción clara de la vigente ley electoral.

La JEC sanciona a Tellado por pedir voto al PP y Vox

El órgano electoral ha emitido un acuerdo formal en el que advierte explícitamente a Diego Elías Tellado de que no cabe realizar declaraciones que puedan suponer una petición de voto antes del inicio legal de la campaña. Esta advertencia es crucial porque el simple hecho de solicitar apoyo político en esta fase previa se considera una violación de las normas que regulan la equidad en los procesos electorales.

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La intervención que ha generado el conflicto tuvo lugar cuando Tellado respondía a preguntas específicas sobre su estrategia de voto. En el contexto de la entrevista, el candidato manifestó que el voto del cambio debe concentrarse en la papeleta con más posibilidades y, ante la pregunta directa sobre qué partido pediría el voto, respondió afirmativamente al Partido Popular.

Detalles de la intervención y el mecanismo de la denuncia

La precisión de los hechos revela que Tellado añadió detalles sobre el Senado durante su intervención. Señaló que hay tres provincias donde el Partido Popular no se presenta y, en ese escenario, le pidió a la gente que no vote al Partido Socialista en ningún caso. Además, instó abiertamente a votar a Vox.

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Sin embargo, su discurso también contempló las zonas donde Vox no compite. En aquellas provincias en las que el partido de ultraderecha no se presenta, Tellado pidió a los votantes de Vox que apoyaran a otras formaciones, manteniendo una estrategia de voto útil que priorizaba la derrota del socialismo y el avance del PP.

Posiciones de las partes implicadas y competencia

Las denuncias que impulsaron esta acción de la Junta Electoral Central provenían de dos actores políticos clave: el PSOE y Frente Amplio. Ambas formaciones consideraron que las declaraciones de Tellado alteraban la normalidad democrática y otorgaban una ventaja indebida antes de que comenzara el periodo oficial de campaña.

La JEC concluyó que apreciaba una petición del voto al electorado que se hizo de forma explícita y directa. Esta determinación subraya la vigilancia del órgano soberano sobre los candidatos que intentan adelantar la contienda electoral mediante declaraciones mediáticas que buscan consolidar apoyos antes de la legalidad establecida.

Impacto real y siguientes pasos inmediatos

A pesar de la estimación de las denuncias y la advertencia formal, la JEC no requerirá a RTVE ni al Partido Popular para que retiren de cualquier canal dichas declaraciones. Esta decisión tiene una razón temporal fundamental que explica la ausencia de sanción económica o de retirada de contenidos.

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El pasado viernes 13 de noviembre tuvo lugar ya el inicio legal de la campaña electoral. Este es el momento crítico a partir del cual los candidatos y dirigentes pueden reclamar el voto sin infracción. Por lo tanto, aunque la conducta se consideró irregular en el instante preciso, el contexto temporal posterior invalida la necesidad de medidas correctivas retroactivas sobre los medios de comunicación.