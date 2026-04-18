La JEC Permite a Correos Usar Mensajería Privada para Documentación Electoral en el Exterior Ante Incidentes y Retrasos

La Junta Electoral Central (JEC) ha autorizado a Correos a recurrir a servicios de mensajería privada para garantizar la entrega de documentación electoral a ciudadanos en el extranjero para las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Esta medida excepcional se aplicará en situaciones que pongan en riesgo la recepción a tiempo de los envíos, buscando la mejor relación calidad-precio.

La Junta Electoral Central ( JEC ) ha concedido luz verde a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos para que implemente el uso de servicios de mensajería privada con el propósito de remitir documentación electoral a ciudadanos residentes en el extranjero, con vistas a las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía, cuya fecha de celebración está fijada para el 17 de mayo. Esta autorización se contempla dentro de un marco de excepcionalidad, según se desprende del acuerdo consultado por Europa Press.

La premisa fundamental para la adopción de esta medida es la necesidad de asegurar la recepción de la documentación electoral en los plazos estipulados, siempre que esta vía privada resulte más ventajosa en términos de calidad y coste en comparación con los canales postales convencionales. En este sentido, la JEC ha instruido a Correos para que detalle de manera pormenor los supuestos específicos y excepcionales en los que se recurrirá a este servicio privado o premium.

La base argumental para esta decisión se sustenta en el Acuerdo del Consejo de Ministros del 2 de diciembre de 2025, el cual delimita las obligaciones de servicio público que recaen sobre el proveedor del servicio postal universal en el contexto de las elecciones convocadas a lo largo del año 2026. Correos, por su parte, ha comunicado a la JEC que, al igual que ha sucedido en procesos electorales previos, mantendrá una comunicación fluida con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El objetivo de esta coordinación es obtener información sobre países cuyas circunstancias particulares puedan desaconsejar el empleo del canal postal certificado tradicional para el envío de la documentación electoral, sugiriendo así la conveniencia de explorar alternativas. Específicamente en relación con los comicios andaluces, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos ha manifestado que la previsión inicial es emplear el sistema de certificado habitual, utilizando la red de operadores postales adscritos a la Unión Postal Universal. Se considera que, dadas las circunstancias actuales, el uso de canales alternativos no aportaría mejoras significativas ni facilitaría la entrega de los envíos a sus destinatarios. No obstante, la entidad reconoce la posibilidad de que surjan situaciones concretas que hagan altamente recomendable la utilización de un servicio premium alternativo.

Entre estas situaciones se incluyen destinos específicos que el Ministerio de Asuntos Exteriores pueda identificar como problemáticos, siempre y cuando la red alternativa disponga de cobertura en dichos países. Asimismo, se contemplan incidencias operativas en envíos con direcciones completas y correctas, tales como deterioro durante el transporte o distribución, reenvíos solicitados por el destinatario, o reimpresiones necesarias debido a eventualidades como la recepción de sobres vacíos. También se consideran prioritarios aquellos envíos dirigidos a residentes ausentes o temporalmente ausentes que se depositen en Correos con posterioridad a los plazos iniciales establecidos, requiriendo una gestión más urgente. Finalmente, la autorización engloba aquellos casos no previstos explícitamente, pero cuya singularidad aconseje de forma justificada el uso de un servicio urgente.

Es relevante recordar que, para las elecciones autonómicas andaluzas de 2022, Correos ya había presentado a la JEC una lista de 78 países en los que se consideró pertinente recurrir a la mensajería privada, incluyendo destinos como India, Sudáfrica, Ecuador y Australia. Se ha dispuesto que este acuerdo sea comunicado a la Dirección General de Política Interior, a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, y a la Junta Electoral de Andalucía, para su debido conocimiento y posterior traslado a las Juntas Electorales Provinciales y a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía





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