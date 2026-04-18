La Izquierda Global se Une en Barcelona Contra la Extrema Derecha en la Cumbre 'Global Progressive Mobilisation'

Más de 3.000 políticos, sindicalistas, activistas e influencers de todo el mundo se reúnen en Barcelona para la Global Progressive Mobilisation, una cumbre socialista enfocada en la unidad de la izquierda frente al avance de la extrema derecha. El evento, organizado por la Internacional Socialista y el PES, busca conectar con la juventud a través de debates digitales y la participación de creadores de contenido, abordando temas como el estado de la democracia y el impacto de las redes sociales en la política.

El lema de la Global Progressive Mobilisation , la cumbre internacional socialista que se celebra esta semana en Barcelona , es claro y directo: el progresismo se une para hacer frente unido al crecimiento de la extrema derecha . Más de 3.000 asistentes se dan cita entre el viernes y el sábado en este encuentro, que congrega a una amplia variedad de perfiles.

Políticos de todos los continentes, líderes sindicales, activistas y personalidades influyentes en redes sociales participan en este evento para debatir sobre el papel de las fuerzas de izquierda en el panorama global actual, el estado de la democracia y la significativa influencia de las plataformas digitales en la esfera política, entre otros temas de relevancia. La organización de este importante evento recae principalmente en la Internacional Socialista, bajo la presidencia de Pedro Sánchez, y el Partido de los Socialistas Europeos (PES), cuyo liderazgo ostenta el sueco Stefan Löfven. Ambos han invertido considerables recursos para asegurar el éxito de la cumbre, disponiendo una decena de espacios para albergar el centenar de actividades programadas. La sala principal, de gran tamaño y forma alargada, será el escenario del acto central de la cumbre el sábado. De 13:30 a 18:00 horas, se desarrollará un diálogo entre Pedro Sánchez y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos líderes ya compartieron un encuentro el viernes en el Palau Reial de Pedralbes, donde, según fuentes del ejecutivo español, mostraron una notable sintonía política. Las puertas de Fira Barcelona se abrieron poco antes de las nueve de la mañana, y a lo largo del día, el recinto se ha ido llenando progresivamente de participantes. En el corazón del evento se ha establecido una zona dedicada a la restauración y el networking, facilitando la interacción entre asistentes de diversas partes del mundo. También hay una tienda de merchandising del PSOE y estands de partidos socialistas de otros países, junto con fundaciones afines. Con un protagonismo destacado, la Fundación Pablo Iglesias ha presentado una exposición titulada Vigències, cuyo objetivo es subrayar que el legado y la lucha del fundador del PSOE permanecen extraordinariamente vigentes hoy en día. Un aspecto crucial del evento es el decidido esfuerzo por conectar con las generaciones más jóvenes. Gran parte de las ponencias y debates se han centrado en el ámbito digital, contando con la valiosa participación de creadores de contenido y comunicadores de izquierda con gran alcance en redes sociales. Entre ellos se encuentran Alán Barroso (494k seguidores en Instagram), Sarah Santaolalla (251k), Carla Galeote (159k), Mikel Herrán (225k), Júlia Salander (434k) y Adriana Hest (159k), entre otros. En declaraciones al diario Público, Carla Galeote, abogada y activista feminista, ha enfatizado la gran necesidad de esta cumbre ante el innegable avance de la extrema derecha y el consecuente riesgo de retroceso en derechos conquistados, especialmente los de las mujeres. Ha sentenciado que la izquierda no puede permitirse más divisiones internas. En la misma línea, Júlia Salander, también activista feminista, politóloga y analista de datos, ha calificado la unión de las izquierdas como algo sumamente positivo, especialmente tras observar las constantes alianzas entre figuras prominentes de la extrema derecha, como Javier Milei, Santiago Abascal o Giorgia Meloni. Al ser consultadas sobre la influencia de las redes sociales en la agenda pública y la política, Galeote ha reconocido que un video suyo o de otro comunicador digital puede alcanzar a una audiencia mayor que una comparecencia del presidente, afirmando que esta es una realidad que debe ser aceptada y que el trabajo de los jóvenes en redes sociales no debe ser subestimado, ya que están haciendo política activamente. Salander, por su parte, ha destacado el papel específico que desempeñan los influencers, señalando que las personas menores de 35 años ya no consumen televisión ni leen la prensa tradicional. Ha enfatizado que los partidos e instituciones deben ser conscientes de que están llegando a un público distinto. De hecho, Matías, un joven de 15 años militante de las Juventudes Socialistas de L'Hospitalet de Llobregat, es un ejemplo de cómo las redes sociales han atraído a jóvenes a la Global Progressive Mobilisation. Explicó a Público que la participación de líderes progresistas de todo el mundo les pareció muy interesante y subrayó la importancia de la unión de las izquierdas, ya que muchos partidos están ignorando aspectos tan fundamentales como los derechos humanos. L'Hospitalet de Llobregat, históricamente un bastión socialista, también ha sido una de las ciudades catalanas donde Vox obtuvo un apoyo significativo en las elecciones municipales de 2023. El panorama geopolítico mundial se presenta sumamente agitado desde principios de 2026. El secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, los ataques de Donald Trump y Benjamin Netanyahu a Irán, y la subsiguiente escalada del conflicto en Oriente Medio, todo ello en el contexto de la guerra en Ucrania y el genocidio en Gaza, han configurado un escenario internacional de extrema volatilidad. No obstante, no todo son noticias de violencia y extremismo. Uno de los máximos representantes de la extrema derecha europea, Viktor Orbán, sufrió una derrota electoral el pasado fin de semana en Hungría, poniendo fin a 16 años de un gobierno marcadamente conservador





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