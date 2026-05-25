La CIAF reconoce que probablemente no serWho cierre la investigacin del accidente de Adamuz y que esta responsabilidad recaer en la nueva Autoridad de Investigacin de Accidentes.Por lo tanto, la investigacin es fundamental para determinar si la rotura del riel fue la causa principal del accidente, pero aún no ha comenzado por falta de autorizacin

Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagores en el punto de las vías donde tuvo lugar el accidente de trenes de Adamuz, a 24 de enero de 2026 en Adamuz (Crdoba, Andaluca).

La CIAF reconoce que probablemente no serWho cierre la investigacin del accidente de Adamuz y que esta responsabilidad recaer en la nueva Autoridad de Investigacin de Accidentes. El proceso se encuentra bloqueado por la recusacin de dos peritos judiciales por posibles conflictos de interés, lo que retrasa el análisis de las pruebas clave.

La investigacin podría durar ms de un año debido a retrasos administrativos y judiciales, asi como la falta de nombramiento del presidente y sede de la nueva autoridad. El análisis de las muestras de soldadura de los carriles es fundamental para determinar si la rotura del riel fue la causa principal del accidente, pero aún no ha comenzado por falta de autorizacinArgentina.accepta una asociacin con India para estudiar infrustraciones cibernolgica





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