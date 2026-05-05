La inversión pública extranjera en la Bolsa española supera los 100.000 millones de euros por primera vez

Por primera vez en la historia, la inversión pública de países extranjeros en empresas cotizadas en España ha superado los 100.000 millones de euros, según una investigación de EXPANSIÓN. El crecimiento ha sido exponencial, especialmente en el último año, con Italia, Francia y Noruega como principales actores. Aunque el número de inversores ha disminuido, el capital invertido ha aumentado significativamente, alterando el ranking de inversores públicos.

La inversión pública de países extranjeros en empresas cotizadas en España ha superado por primera vez en la historia la barrera psicológica de los 100.000 millones de euros, según una investigación realizada por EXPANSIÓN.

Este crecimiento ha sido exponencial, especialmente en el último año. En 2024, países como Noruega, Italia, Francia, Alemania y Catar controlaban poco más de 70.000 millones de euros del mercado bursátil español, cifra que aumentó a 84.000 millones en 2025 y ahora ronda los 124.000 millones. Los inversores públicos extranjeros controlan casi un 10% de toda la capitalización bursátil española, lo que significa que uno de cada cuatro euros está en manos de estos actores.

A pesar de este aumento, el número de inversores públicos foráneos ha disminuido. Mientras que en 2024 y 2025 había alrededor de veinte inversores, ahora son solo dieciséis.

Sin embargo, estos participantes están invirtiendo más dinero, en parte debido al fuerte repunte bursátil de empresas como Iberdrola, Endesa y Santander, lo que ha alterado por completo el ranking de inversores. Italia se ha convertido en el mayor inversor público extranjero en un solo valor de la Bolsa española, gracias a que el gigante semiestatal Enel, controlado por el Estado italiano con el 26%, es el dueño mayoritario de Endesa.

El 70% que Italia controla de Endesa representa 27.000 millones de euros. Noruega, con el fondo de pensiones Norges, lideraba la clasificación año tras año, pero ahora ha sido superado por Francia e Italia. Francia, con un poder de inversión de 30.000 millones de euros, proyecta su influencia a través de cuatro vías: participación estatal directa en Airbus, La Banque Postale (con presencia en 23 cotizadas) y dos entidades mutualistas, Credit Agricole y Banque Federative (con más de 60 cotizadas).

Aunque no son estatales, estas entidades son equivalentes a las antiguas cajas de ahorros españolas, muy influidas por los poderes públicos. Alemania, con 14.000 millones de euros, tiene el 10% de Airbus, que vale más de 14.000 millones de euros en Bolsa. Japón, a través del fondo GPIF, mantiene una apuesta decidida por la Bolsa española con 4.500 millones de euros, distribuidos en 29 empresas, desde Santander, BBVA e Iberdrola hasta Grifols y Prosegur Cash.

Canadá, con 3.000 millones de euros, tiene una presencia destacada en Cellnex, con 1.400 millones de euros invertidos. En cuanto a los inversores árabes, Catar ha aumentado su participación en empresas como Iberdrola, IAG y Colonial, pasando de 10.000 millones de euros en 2025 a 18.000 millones ahora, un 80% más. Arabia Saudí entró en Telefónica en 2023 con una inversión de 2.100 millones de euros, casi la misma que su valor actual.

Argelia, que entró en Naturgy en 2011 con un 4%, ahora supera los 1.000 millones de euros, el doble de su valor inicial





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