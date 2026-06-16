La inversión en tecnología agroalimentaria se disparó en 2021 a raíz de la pandemia de Covid-19, y los expertos e inversores en tecnología agrícola están desarrollando pesticidas y fertilizantes adaptados a cada campo en función de la genética de las plantas y de las condiciones ambientales específicas.

La inversión en tecnología agroalimentaria superó los 16.000 millones de dólares en 2025, según un informe de AgFunder. Este impulso llega en un momento oportuno, ya que los mercados alimentarios se han visto sacudidos por la volatilidad en los últimos años.

La incertidumbre puede contribuir a impulsar tecnologías disruptivas, y la inversión mundial en tecnología agroalimentaria se disparó en 2021 a raíz de la pandemia de Covid-19, pasando de los 22.000 millones de dólares de 2019 a un máximo de 55.000 millones de dólares. Los expertos e inversores en tecnología agrícola están desarrollando pesticidas que imitan moléculas presentes en la naturaleza y diseñando fertilizantes, pesticidas y otros insumos adaptados a cada campo en función de la genética de las plantas y de las condiciones ambientales específicas.

La tendencia es pasar de 'debemos cuidar nuestro medio ambiente' a 'los precios se dispararán por el cambio climático'. Esto implica incrementar los rendimientos y reducir las pérdidas mediante el desarrollo de alternativas a los pesticidas y los fertilizantes sintéticos que han predominado desde la revolución verde de mediados del siglo XX. Las startups también están explorando las posibilidades que ofrece la IA, considerando que esta tecnología acelerará la transformación de un sector que históricamente ha evolucionado con lentitud.

La idea central de esta 'agricultura de precisión' consiste en recopilar una enorme cantidad de datos sobre todos los aspectos del cultivo y procesarlos mediante algoritmos capaces de predecir cuáles son los mejores tratamientos y condiciones para maximizar el rendimiento o la calidad de los cultivos





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