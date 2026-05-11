La inversión en pintura de interiores de una casa puede variar considerablemente según la superficie y los acabados deseados.

El texto nos da una idea de los precios típicos de pintar una casa de una superficie de 70 metros cuadrados, con diferentes acabados y condiciones. Nos facilita información sobre los diferentes factores que pueden influir en los precios y las opciones disponibles para elegir. Aunque puede variar, lo más habitual es que los presupuestos se ubiquen entre los 630 y los 850 euros al metro cuadrado, con la pintura básica y de mediana calidad.

Pintar una casa de 70 metros cuadrados cuesta entre los 630 y los 850 euros, según VIP Reformas. La pintura básica y de mediana calidad a oscuras cuesta entre 640 y 800 euros, mientras que pintar con techos y un color no blanco podría alcanzar los 800-1.000 euros.

Habitissimo estima que pintar una casa de 70 metros cuadrados cuesta aproximadamente 950 euros, y habría que agregar unos 15 euros por metro si se desea otro color. También es importante considerar que las paredes con grietas o humedades y otros trabajos adicionales pueden aumentar el presupuesto





yo_dona / 🏆 58. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pintura En Interiores Empleos En Pintura En Interiores Factor De Superficie Afines De Pintura En Interiores Edad De La Vivienda

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fernández- Miranda, sobre la evacuación del Hondius en Canarias: 'El Gobierno, aunque sea a rastras, haJuan Fernández- Miranda, entiende el rechazo inicial del gobierno canario a la operación. No opina lo mismo Afra Blanco, que acusa a Clavijo de 'hacer política'.

Read more »

Sebastián La Rosa, médico experto en longevidad, explica por qué el consumo de huevos y pescado azul protege tu cerebroLos neurotransmisores influyen de forma directa en cómo nos sentimos, pensamos y nos motivamos

Read more »

Las últimas horas del MV Hondius en Tenerife antes de partir a Países Bajos, bajo un cuidado dispositivo de seguridadEn la tercera jornada de trabajo en Tenerife, nos levantamos como en la película de

Read more »

Chema Madoz revisita la 'magia cotidiana' y nos regala InterfaithsChema Madoz, reconocido por sus Interfaiths y Cámara Trapiadas, nos invita a reflexionar sobre la capacidad de la programación artificial para crear imágenes en la muestra en el Centro del Carmen de Valencia. Ernesto, hijo del artista, sugiere que la IA podría replicar la creatividad y la profundidad estética del arte original, planteando la posibilidad de una simulación cibernética en la que las mariposas no cambien, pero si se refleje la metafísica de la metamorfosis.

Read more »