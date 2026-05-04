La invasión silenciosa de los bots: casi el 40% del tráfico web es automatizado

Los bots, especialmente los maliciosos, dominan cada vez más el tráfico de internet, superando a los usuarios humanos en muchos casos. Esto plantea serias amenazas a la seguridad y la integridad de la red, exigiendo nuevas estrategias de protección.

El panorama digital actual se ve cada vez más dominado por entidades automatizadas, los denominados bots, que ahora representan casi el 40% de todo el tráfico global en internet.

Esta cifra contrasta fuertemente con la visión original de la red, concebida como un espacio para la interacción humana. Paradójicamente, los creadores de internet se han convertido en una minoría en su propio entorno, con las personas reales generando solo el 47% del tráfico online en la actualidad, una disminución con respecto al 51% registrado hace un año.

Este cambio no es simplemente una alteración en la distribución del tráfico, sino un síntoma de una transformación más profunda en la forma en que interactuamos con la información y los servicios en línea. La creciente prevalencia de bots, especialmente aquellos con intenciones maliciosas, plantea serias amenazas a la seguridad y la integridad de la red.

Sitios web como Wikipedia ya están experimentando las consecuencias directas de esta tendencia, con una caída del 8% en el tráfico humano en el último año, mientras que las visitas de bots aumentan constantemente. Esta disminución del tráfico humano se atribuye en gran medida a la popularidad de nuevas herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y Gemini, que están reemplazando a los motores de búsqueda tradicionales, así como a las funciones de resumen impulsadas por IA que ofrece Google a través de sus AI Overviews.

Sin embargo, no todos los bots son benignos; muchos operan con fines criminales, aprovechando las vulnerabilidades de los sistemas en línea para llevar a cabo ataques sofisticados. La sofisticación de los bots ha aumentado exponencialmente gracias a los avances en inteligencia artificial. Ya no se limitan a actividades básicas como el 'credential stuffing' o el 'price scraping'; ahora son capaces de imitar el comportamiento humano con una precisión asombrosa, lo que dificulta su detección y mitigación.

Un preocupante 27% de las actividades maliciosas de los bots se dirige específicamente a las interfaces de programación de aplicaciones (API), permitiéndoles interactuar directamente con los sistemas de 'backend' de las empresas, explotar la lógica empresarial y manipular los procesos. De hecho, el 46% de las cuentas comprometidas el año pasado fueron víctimas de ataques a través de estas vías.

Esta situación exige una respuesta proactiva y estratégica por parte de las organizaciones para proteger sus activos digitales y garantizar la seguridad de sus operaciones. Tim Chang, Global Vice President & General Manager of Application Security de Thales, enfatiza que la IA está transformando la automatización en un desafío que las empresas deben gestionar activamente. Es crucial comprender el comportamiento de los bots, verificar si se alinea con los objetivos empresariales y monitorear sus interacciones con los sistemas críticos.

En un entorno donde la automatización es omnipresente y a menudo legítima, la diferenciación entre bots benignos y maliciosos se vuelve cada vez más compleja. Para abordar este desafío, Thales recomienda un enfoque basado en la gobernanza que combine transparencia, aplicación de políticas y análisis de comportamiento.

Esto implica definir claramente qué agentes de IA pueden acceder a determinados sistemas, implementar controles estrictos en las API y desarrollar mecanismos de protección que se adapten al rápido ritmo de evolución de los bots. La clave está en establecer una visibilidad completa de la actividad de los bots en la red, identificar patrones sospechosos y responder rápidamente a las amenazas emergentes.

Las empresas deben invertir en herramientas y tecnologías que les permitan detectar y bloquear bots maliciosos, así como en la capacitación de sus equipos para que puedan comprender y mitigar los riesgos asociados con la automatización. Además, es fundamental colaborar con la industria y las autoridades reguladoras para establecer estándares y mejores prácticas que promuevan un entorno digital más seguro y confiable.

La creciente proporción de bots maliciosos en internet representa una amenaza significativa para la seguridad y la integridad de la red, y requiere una respuesta coordinada y proactiva por parte de todos los actores involucrados. La capacidad de adaptarse y evolucionar en este panorama cambiante será crucial para proteger los activos digitales y garantizar la continuidad de los negocios en el futuro





mkdirecto / 🏆 16. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bots Tráfico Web Inteligencia Artificial Seguridad Informática Automatización Wikipedia API Thales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tras las huellas de los exiliados republicanos: 40 jóvenes reviven la huida a Francia tras la guerraRuta al exilio organiza cada año un encuentro entre jóvenes en el que recorren a pie la ruta que hicieron los exiliados del franquismo por Euskadi, Navarra y Catalunya....

Read more »

Rescatados 40 inmigrantes en una neumática al sur de FuerteventuraSalvamento Marítimo rescató a 40 personas, incluyendo 13 de origen subsahariano, 22 magrebíes (con 3 menores) y personas de Egipto y Sudán, que viajaban en una embarcación neumática cerca de Fuerteventura. Todos se encuentran en buen estado de salud y han sido trasladados al puerto de Gran Tarajal.

Read more »

Bloqueo del Estrecho de Ormuz impacta en el sector de la construcción canarioEl sector de la construcción en las Islas Canarias ya está sintiendo los efectos del bloqueo del Estrecho de Ormuz, con aumentos significativos en los costes de transporte y materiales como el aluminio y los derivados del petróleo. Esto obliga a las empresas a reducir la validez de los presupuestos y a aumentar los precios para los clientes finales.

Read more »

Los hospitales y centros médicos se convierten en foco de los ataques de conflictos armadosLos hospitales y centros médicos han pasado de estar protegidos a ser un foco de ataques en los conflictos armados, como en Gaza o Ucrania.

Read more »

Los bancos de inversión de Wall Street triplican las ganancias de los europeosLos mayores bancos de inversión europeos capturaron apenas un tercio de las ganancias comerciales registradas por sus rivales de Wall Street en el primer trimestre de 2026, en...

Read more »

Los dos elementos en común de los seis mejores valores del IbexLicenciado en Periodismo por la Universidad Complutense, inició su carrera en el mundo de la información económica en publicaciones especializadas, hasta que entró a formar parte de la redacción de Expansión en 2007, justo antes de la gran crisis financiera.

Read more »