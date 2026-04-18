La Inusual Relación entre Joe Rogan y Donald Trump: Un Mensaje y una Guerra Psicológica

Una anécdota revela la sorprendente rapidez con la que el presidente Trump actuó ante un mensaje de Joe Rogan sobre la investigación de tratamientos psicodélicos. El texto explora la peculiar dinámica entre ambos, contrastando la indulgencia de Trump hacia Rogan con su dureza hacia otros críticos, y analiza las posibles motivaciones políticas detrás de esta relación, incluyendo el temor a perder el apoyo de su base electoral en relación con la guerra con Irán.

Según relata Joe Rogan , el presidente Donald Trump aceleró la investigación sobre usos terapéuticos de tratamientos psicodélicos como la ibogaína tras recibir un simple mensaje de texto del popular podcaster. Rogan describió el intercambio: «La respuesta al mensaje de texto fue: ¡Suena genial! ¿Quieres la aprobación de la FDA? ¡Hagámoslo!» Este suceso tuvo lugar mientras Rogan se encontraba de pie detrás de Trump en la Oficina Oval durante una ceremonia de firma de un decreto.

La rapidez con la que se produjo la acción fue tal que Rogan exclamó: «Fue literalmente así de rápido». La anécdota, aunque pretendía ilustrar la disposición de Trump a ayudar a las personas, también puso de manifiesto una dinámica de poder cada vez más interesante entre ambos. La visita de Rogan a la Casa Blanca se produjo poco después de que emitiera comentarios críticos sobre la gestión de la guerra con Irán por parte de Trump, llegando a una audiencia masiva a través de su podcast. Lo llamativo es que, mientras Trump ha sido implacable con otros aliados que han formulado críticas similares, como Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens y Alex Jones, su reacción hacia Rogan ha sido notablemente diferente y mucho más indulgente. A diferencia de la severidad empleada con otros, Rogan parece recibir un trato preferencial. Las críticas de Rogan a la política exterior de Trump respecto a Irán han sido consistentemente duras. En una ocasión, calificó la intervención bélica de «una locura en función de lo que él prometió», haciendo referencia directa a su promesa de poner fin a las guerras, y añadió que muchos se sentían «traicionados» por Trump en este aspecto. En otro episodio de su podcast, junto a Theo Von, expresó su incredulidad ante la escalada del conflicto. Apenas unos días antes de su visita a la Oficina Oval, Rogan volvió a calificar la guerra como «jod***mente aterradora». Recordó que una de las principales razones por las que muchos votaron por Trump era su promesa de evitar nuevas guerras, criticando que ahora el país estuviera inmerso en «una de las más descabelladas». Paradójicamente, el mismo día en que Rogan expresaba estas críticas, se conoció la noticia de que Trump daría luz verde a una importante iniciativa impulsada por el podcaster, aunque es importante señalar que esta iniciativa también contaba con el apoyo de figuras como el exgobernador de Texas Rick Perry y la exsenadora de Arizona Kyrsten Sinema. Tan solo dos días después, Rogan era un invitado sorpresa en la Casa Blanca. La interesante dinámica entre ambos no pasó desapercibida durante el evento. Trump, haciendo referencia a la entrevista que concedió a Rogan en octubre de 2024, poco antes de que Rogan le diera su respaldo electoral, resaltó la magnitud de su audiencia, calculada en más de 300 millones de personas. El presidente incluso bromeó, diciendo: «Yo dije: ‘Oh, hombre, espero que Kamala no lo haga’. Y no lo hizo». A pesar de las críticas previas de Rogan sobre la guerra con Irán, Trump se refirió a él como «una persona fantástica». Una posible interpretación de esta actitud conciliadora por parte de Trump es que teme perder el apoyo de su base electoral debido a la guerra con Irán. Esto tendría sentido, dado que numerosas encuestas sugieren que este es un temor justificado. Si bien los partidarios más fervientes del movimiento MAGA parecen aprobar la guerra, una proporción significativa de votantes que apoyaron a Trump en 2024, hasta uno de cada cinco o incluso uno de cada cuatro, no la aprueban. El resto muestra una apatía o tibieza al respecto. Parece que una parte considerable de los votantes de Trump está experimentando cierto arrepentimiento, y Trump podría estar dándose cuenta de la gravedad de esta situación de cara a las elecciones de mitad de mandato. Sin embargo, otra explicación, no excluyente de la anterior, es que Trump percibe a Rogan de manera diferente a figuras como Kelly o Carlson. Es posible que el presidente reconozca el valor de la audiencia de Rogan y, por ello, trate de mantener una relación cordial incluso después de críticas importantes. De hecho, Trump rememoró con afecto su entrevista con Rogan en 2024 en una conversación con el podcaster Logan Paul el mes pasado, tan solo un día después de que Rogan lanzara sus primeras críticas contundentes sobre la guerra con Irán. Incluso cuando NBC News le preguntó directamente sobre las críticas de Rogan a sus políticas de deportación a principios de febrero, Trump optó por intentar un acercamiento en lugar de una confrontación. «Creo que es un gran tipo, y creo que también le caigo bien», declaró Trump, añadiendo con cierta ironía: «Y, ya sabes, que yo le caiga no es importante». Este último comentario es particularmente notable, ya que Trump ha admitido en repetidas ocasiones que su percepción de las personas está fuertemente influenciada por si le caen bien. No obstante, cuando se trata de exigir lealtad, suele ser más exigente con aquellos a quienes considera que deberían serle fieles





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