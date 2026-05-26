La inteligencia artificial llega a la rutina operativa de los fondos de capital de riesgo en Europa

Informe de Alvarez & Marsal sobre la adopción de IA en los fondos de capital de riesgo europeos muestra que el 63 % ya la integra en sus procesos de creación de valor, con mejoras en eficiencia operativa y optimización financiera. Se destaca la importancia de datos de calidad y los costes de implementación como retos clave.

La adopción de la inteligencia artificial (IA) en el sector de los fondos de capital de riesgo ha dejado de ser solo una promesa y se ha convertido en una realidad palpable en la operación diaria de la mayoría de las gestoras europeas.

Según un reciente informe elaborado por la consultora internacional Alvarez & Marsal, la fase experimental que muchos titiriteros del mercado consideraban establecida se completó hace ya algún tiempo. Lo que hoy observamos es una integración profunda de la IA, donde las herramientas basadas en aprendizaje automático y análisis predictivo se utilizan de forma rutinaria en la toma de decisiones, la gestión de carteras y la optimización de procesos internos.

El estudio, cuyo alcance incluyó diez países europeos, entre ellos España, reveló que el 63 % de las entidades entrevistadas ya cuentan con la IA incorporada en sus programas de creación de valor. Este dato representa un salto sin precedentes respecto al 41 % del año pasado, indicando así una adopción acelerada que ha sido posible gracias a los recursos y la visión estratégica que las empresas han invertido en la modernización de sus infraestructuras de datos.

Los investigadores destacaron que las aplicaciones de la IA van más allá de la generación de informes o el seguimiento de métricas; prosigue a la predicción de tendencias de mercado, el pricing dinámico, la identificación temprana de oportunidades de inversión y la formulación de estrategias de salida. Entre las funciones con mayor adopción se encuentran la mejora de la eficiencia operativa (con un 60 % de referencia) y la optimización financiera (citada por el 55 % de los encuestados).

También se destacó la creciente importancia de la IA para la elaboración de análisis de escenarios, la gestión de riesgos y la supervisión de límites regulatorios. Los cargos ejecutivos y los analistas asociados señalan que la IA les permite orientar mejor las decisiones sobre precios, compras y previsión de la demanda, algo que antes dependía en gran medida de la experiencia y la intuición.

Sin embargo, el camino no está exento de desafíos. Alrededor del 60 % de las gestoras confesaron que el coste inicial de la implementación y la incertidumbre con respecto al retorno de la inversión son los mayores obstáculos.

Además, el 45 % de los profesionales resaltan la calidad y disponibilidad de los datos como una preocupación que limita el pleno aprovechamiento de las soluciones de IA. Para superar estos problemas se recomienda fortalecer las bases tecnológicas y apostar por una arquitectura de datos robusta y confiable, que permita transformar la información en decisiones estratégicas con impacto tangible en el negocio.

Esta orientación ya forma parte de las mejores prácticas emergentes en el campo de la inversión privada, donde el uso de la IA se percibe como un habilitador clave para lograr rendimientos sostenibles y mejorar la gestión operativa. En síntesis, la IA ya no es una herramienta experimental sino un aliado esencial que ayuda a las gestoras de fondos a optimizar procesos, gestionar riesgos y generar valor añadido para los inversores.

La lenta transición a una práctica normalizada llega acompañada de barreras financieras y de calidad de datos, pero el panorama indica una tendencia inevitable hacia una mayor digitalización y automatización del sector





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