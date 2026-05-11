La insatisfacción femenina

Una psicóloga social en una reunion de ex-alumnas discovers that not only she was dissatisfied with limited world of housewives, but also many of them. She started a five-year field work and refined results resulted in a deeply impact work 'A quarter of his own'. Noted the dissatisfaction of women resigned to the role of perfect housewife in a suburb. Even though the American woman had a past voyage and revolutionary time, it discovered how during the post-war time the editors of the magazine started to search a new income source among the women audience.in 'A quarter of his own' replaced the war products with other mundane items. In 'A quarter of his own' the term 'woman consumer' started to be used. The rest of the social psychological liberalism and also psychological functionalism was suggested to resolve these issues.

La psicóloga social descubrió que muchas mujeres abocadas a ser amas de casa representaban un papel secundario y se sentían insatisfechas en su vida. Comenzó un trabajo de campo que duraría cinco años y cuyo resultado fue la publicación de "Un cuarto propio", una obra que quedó muy en su época.

Descubrió la insatisfacción de muchas mujeres que no vivían al límite de su potencial y que, en la posguerra, el capitalismo veía en ellas una fuente de ingresos. Para solucionar estos problemas, se realizaron estudios sobre mujeres consumidoras y cómo llevar bien la casa podía ser visto como una carrera, como dirigir una fábrica. Al final, se mezclaron el liberalismo democrático, la psicología funcionalista y, sin embargo, existía un problema adicional.

No se estaban cumpliendo las necesidades de autorrealización descritas en la conocida "Pirámide de Maslow". La autora aconseja conocer nuestra historia y estar muy atento para no repetirla





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