La innovación energética permite a los centros de datos ser más sostenibles

Los centros de datos españoles ya alcanzan una eficiencia en el uso del agua de 0,21 litros por kWh, muy por debajo de la media europea. La implantación de inteligencia artificial ha elevado la densidad de procesamiento, haciendo imprescindible una gestión térmica avanzada y la adopción de soluciones como la refrigeración líquida.

Schneider Electric destaca la importancia de la innovación energética para que los centros de datos sean más sostenibles. Los centros de datos españoles ya alcanzan una eficiencia en el uso del agua de 0,21 litros por kWh, muy por debajo de la media europea.

La implantación de inteligencia artificial ha elevado la densidad de procesamiento, haciendo imprescindible una gestión térmica avanzada y la adopción de soluciones como la refrigeración líquida. El principal reto para el desarrollo de centros de datos en España es el acceso y la conexión a la red eléctrica, clave para garantizar inversiones y crecimiento del sector. El Día Mundial del Medioambiente es una fecha que interpela directamente al sector de los centros de datos.

Estas infraestructuras, situadas ahora en el epicentro de la actualidad con el auge de la inteligencia artificial, sostienen nuestro mundo digital y, como cualquier otro soporte físico, son consumidoras de energía y agua. Sin embargo, y frente a los discursos apocalípticos de algunos altavoces mediáticos, lo cierto es que la industria lleva mucho tiempo optimizando esos consumos hasta niveles insospechados.

Los centros de datos españoles ya alcanzan una eficiencia en el uso del agua de 0,21 litros por kilovatio hora, muy por debajo de la media europea. Eso mientras traen consigo una contribución sectorial que podría superar los 7.300 millones de euros al PIB en 2030. Este último factor no es menor. Y es que, durante años, la sostenibilidad de los centros de datos se ha analizado sobre todo desde la óptica del consumo.

Empero, el verdadero cambio está en cómo la innovación permite gestionar la energía de forma más eficiente e inteligente, porque la cuestión ya no es solo cuánta energía necesita una infraestructura, sino cómo la utiliza, la optimiza y la adapta a unas demandas operativas cada vez más complejas. En este contexto, la convergencia entre electrificación, automatización y digitalización está permitiendo gestionar la energía con niveles de visibilidad, control y capacidad de optimización impensables hace apenas unos años.

Más allá de reducir consumos, permite anticipar incidencias, adaptar la operación a las necesidades reales de cada momento y tomar decisiones basadas en datos. Y añade que, en un entorno marcado por el crecimiento de la inteligencia artificial y el aumento de la densidad de potencia, ese nivel de gestión ya se ha convertido en un factor diferencial.

Los avances ya son tangibles, recuerda, al citar un proyecto desarrollado junto a Nabiax, en el que la integración de soluciones conectadas, software y servicios los centros de datos pueden desempeñar un papel más activo en la construcción de un modelo digital más eficiente, resiliente y sostenible. El debate público sobre los centros de datos tiene un problema de encuadre, ya que se mide casi siempre en términos de consumo bruto de electricidad, y ese dato, descontextualizado, genera alarma injustificada como adelantábamos.

El impacto de un centro de datos no puede medirse únicamente por la cantidad de energía que consume. También hay que analizar el nivel de eficiencia de la infraestructura, cómo se gestiona la energía, qué tipo de refrigeración utiliza o cuál es el origen de la electricidad con la que opera. Hay dos métricas que el vicepresidente de Schneider Electric considera fundamentales para hacer ese análisis con rigor.

El último informe de SpainDC sitúa la eficiencia energética -medida a través del indicador PUE- de los centros de datos en España en 1,36, en la media de los estándares europeos. Pero el dato que García destaca con más satisfacción es el de la eficiencia en el ya mentado uso del agua. Son los indicadores que, en su opinión, permiten evaluar el impacto real de una instalación más allá del puro y abstracto consumo energético.

Si hay una transformación que ha alterado de raíz los parámetros de diseño de los centros de datos en los últimos dos años, esa es la irrupción de la inteligencia artificial. Los modelos de lenguaje de gran escala y los sistemas de inferencia intensiva han disparado la densidad de procesamiento hasta niveles que los arquitectos de infraestructuras de hace una década no contemplaban.

El 52% de los operadores identifica ya la necesidad de albergar racks de mayor densidad, recuerda García, citando datos de IDC. Esa densidad se traduce en calor, y ese calor se traduce en un problema de gestión que supera con creces lo que los sistemas de refrigeración convencionales pueden absorber.

La respuesta que está madurando en el sector pasa por la refrigeración líquida, que según el mismo informe de IDC ya prevé implementar el 49% de los operadores en los próximos dos años. Pero el ejecutivo advierte de que no se trata de sustituir una tecnología por otra, sino de adoptar una visión más integrada del problema





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