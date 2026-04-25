La ingenuidad y la generosidad: Una historia de historias y posibles engaños

Un escritor narra su experiencia al ayudar económicamente a un antiguo mayordomo de su tío, descubriendo la delgada línea entre la generosidad y la manipulación.

No soy bueno para negarme cuando me piden dinero. He ayudado a mi madre y a otros. Tengo un corazón generoso y una billetera que se vacía con facilidad.

El dinero que poseo, proveniente de inesperadas herencias familiares, me gusta compartirlo con quienes más lo necesitan, como una forma de gratitud por la fortuna que me ha bendecido. Sin embargo, no siempre es sencillo discernir entre aquellos que realmente merecen ayuda y quienes buscan aprovecharse de mi buena voluntad. El año pasado, recibí un correo electrónico de un hombre llamado Leandro. Mi dirección de correo es de conocimiento público, accesible a amigos y enemigos por igual.

A esta dirección llegan solicitudes de dinero, algunas como préstamos, otras como donaciones sin retorno. Generalmente, quienes piden dinero alegan urgencias médicas. Si no conozco a los solicitantes, me abstengo de responder, pues donar indiscriminadamente a desconocidos, ya sean personas en necesidad genuina o estafadores, me dejaría sin recursos. Leandro captó mi atención al revelarme que había sido mayordomo de Bobby Lerner, el hermano de mi madre Dorita, fallecido hace cinco años.

Bobby era el miembro más brillante e interesante de la familia, un hombre extravagante, ingenioso y provocador. Lo llamaba el tío Bobby. Amaba a los hombres, al mar y al dinero, aunque no necesariamente en ese orden, y amasó una gran fortuna gracias a sus minas en los Andes. Su riqueza no lo hacía generoso.

A diferencia de mí, de corazón blando y billetera floja, Bobby no compartía su fortuna con mendigos y oportunistas. Cuando le pedí un préstamo para mudarme a Austin, Texas, y dedicarme a la escritura, me rechazó con burla.

Y cuando me sugirió, en una carta manuscrita, que no publicara mi primera novela, temiendo que avergonzara a la familia, ofreciéndome dinero para que desistiera, lo ignoré y le afirmé mi determinación de ser escritor, incluso si eso significaba vivir en la pobreza. Leandro me contactó, explicándome que había servido a Bobby durante diez años y que, tras la muerte del magnate, se encontraba sin trabajo ni ingresos, necesitando mi ayuda para mantener a sus hijos adolescentes.

Le ofrecí un trabajo: contarme todas las historias que recordara de Bobby, a cambio de un salario mensual. Desde entonces, semanalmente, Leandro me enviaba largos correos electrónicos relatando anécdotas privadas, secretas e íntimas de Bobby, y yo le pagaba su sueldo. Estas historias podrían servirme para enriquecer la novela sobre Bobby que algún día espero escribir. Después de un año, Leandro agotó su repertorio de historias.

Había cumplido su parte del trato. Sus relatos eran notables, historias que yo no habría podido imaginar. Leandro había leído mis libros y artículos, y poseía un talento natural para narrar crónicas sobre la vida de los millonarios que conoció a través de Bobby.

Con el dinero que le transferí, y el que ganó con su trabajo, compró un mototaxi, y me envió fotos del vehículo de tres ruedas, expresando su satisfacción por poder trabajar de forma independiente en su pueblo. Hace unas semanas, después de meses sin noticias, Leandro me escribió de nuevo. Me informó que su hijo Juan estaba enfermo, enviándome fotos del joven en una cama de hospital. Me explicó que se trataba de una crisis de apendicitis, no grave.

Me pidió dinero para cubrir los gastos médicos, y no dudé en enviárselo. Semanas después, Leandro me comunicó que Juan había fallecido repentinamente. Me solicitó dinero para las ceremonias fúnebres. Quedé devastado.

¿Cómo podía negarle el apoyo económico para el sepelio de su hijo? Sin embargo, mi esposa, siempre escéptica, sugirió que Leandro podría estar inventando la historia para engañarme y obtener más dinero. No podía estar seguro de la veracidad de su relato, ni podía exigirle un certificado de defunción. Opté por creerle y le envié el dinero.

No he sabido nada de él desde entonces. Si su hijo realmente murió, espero que Leandro se encuentre bien, aunque dudo que sea posible. Prefiero imaginar que me engañó con astucia, que Juan está vivo y que ambos se burlan de mi ingenuidad.

La otra tarde, mientras cenábamos con mi esposa en un café de la isla, una veterana agente inmobiliaria llamada Agripina, una mujer que siempre me interrumpe cuando nos ve comer, me besó las mejillas y me pidió que le regalara otra novela. Cuando accedí y se la obsequié, no me dijo si la había leído y me solicitó otro libro





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