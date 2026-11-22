La periodista Ángeles Caballero revela el uso de una infusión para mantener la calma de Pedro Sánchez en el debate electoral. Análisis del estilo y las críticas tras el enfrentamiento con Alberto Núñez Feijóo.

La periodista Ángeles Caballero, conocida por su intervención en el programa Al rojo vivo de laSexta, ha destapado un detalle inusual ocurrido justo antes del debate electoral entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Caballero reveló en directo que el jefe del Ejecutivo consumió una infusión específica minutos antes de encenderse las cámaras, un acto que atribuye directamente a la actitud serena y aparentemente imperturbable que mostró durante la confrontación.

Estrategia del tono calmado de Pedro Sánchez

Según la opinión de Caballero, la infusión ayudó a Pedro Sánchez a lograr ese tono tranquilo que él mismo buscaba y deseaba para el momento crucial del debate. Esta postura calmada se erigió como un contrapeso deliberado frente a la agresividad mostrada por Alberto Núñez Feijóo, quien mantuvo una actitud especialmente faltona y maleducada durante la discusión. La comunicadora sugiere que esta estrategia buscaba presentar a Pedro Sánchez bajo una luz de educación y compostura, contrastándola con la imagen poco respetable que ella percibió en su oponente.

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No obstante, el análisis de la periodista no se limita a la aprobación de la táctica. Ángeles Caballero reconoce que el presidente del Gobierno se excedió en ese tono calmado, transformando su intervención en algo más parecido a una comparecencia institucional fría que a un debate político vibrante. Aunque valora positivamente el intento de mantener la compostura, la analista considera que le faltaron matices emocionales y un acercamiento más cercano al ciudadano común para conectar con la audiencia que vio el evento.

Críticas al estilo del candidato socialista

Si Ángeles Caballero hubiera tenido la responsabilidad de liderar la estrategia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), habría optado por un discurso con mayor apelación a la emoción y la cercanía, elementos que apenas se vieron durante los casi dos hours de debate. La periodista señala que la única vez que asomó cierta emoción fue en el minuto final de la intervención de Pedro Sánchez, dejando la mayor parte del tiempo un estilo demasiado rígido y distanciado.

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Esta percepción se complementa con las fuertes críticas de Ferreras, quien aseguró que el presidente desconcertó a su propio equipo, dejando a sus cercanos desolados por el tono tranqui que adoptó. Además, Juan del Val comentó su tristeza al observar que el PSOE se está convirtiendo en el proyecto personal de Pedro Sánchez, asemejándose cada vez más a las tácticas de Vox. Esta visión refuerza la idea de que la estrategia del calmado desapego pudo haber sido contraproducente para movilizar a la base electoral.

Desglose de las posturas y el contexto político

Durante el debate, Alberto Núñez Feijóo buscó rematar su ventaja después de abrir el combate dialéctico con una batería de escándalos que marcaron las legislaturas de Pedro Sánchez. El candidato popular detalló las medidas de su programa para el 29N, desde la construcción de un millón de viviendas hasta las reducciones de impuestos para jóvenes y autónomos. Sin embargo, los análisis políticos muestran una división: mientras muchos consideran que Feijóo fue el vencedor claro, otros defienden que Pedro Sánchez logró mover el debate a terrenos que le eran más favorables.

Paco Castañares, exdirigente del PSOE, atacó las encuestas recientes, acusando a Iván Redondo de mentiras y falacias promovidas desde la Moncloa. Por su parte, el artista Joan Manuel Serrat declaró que su voto en las elecciones generales del 29N estaría a favor del bien común y de un tiempo de libertad más amplia. La periodista Ángeles Caballero concluye que, a pesar del calmado aparente de Pedro Sánchez, el estilo de Núñez Feijóo apelaba directamente a la cesta de la compra y a los precios de la leche y los huevos, temas que resuenan más profundamente con la ciudadanía general y con la propia situación económica del presidente del Gobierno.