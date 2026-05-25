La influencia de Bolloré en la prensa y la edición en Francia

La familia Bolloré ha construido una red de medios de comunicación, distribuidoras, productoras audiovisuales y editoriales que le permite promover las posiciones sociales y políticas de su dueño. Sus actividades en el mundo de la prensa y la edición se basan en su convicción de que para poder gobernar hay que derrocar la hegemonía cultural de la izquierda y en su objetivo de recuperar una identidad francesa centrada en raíces cristianas.

En Francia a menudo se habla de 'galaxia Bolloré ' o de 'imperio Bolloré ', como si solo el nombre de una empresa o un apellido no fueran suficientes para describir el alcance e influencia que ha conseguido.

Una red de medios de comunicación, distribuidoras, productoras audiovisuales y editoriales que proporciona una enorme plataforma para promover las posiciones sociales y políticas de su dueño. Heredero de un grupo empresarial con más de dos siglos de historia, la familia Bolloré había hecho fortuna en el papel (la B del papel de liar OCB). Vincent Bolloré se incorporó a la empresa familiar en un momento de crisis, a principios de los 80.

No solo logró salvar el grupo, sino que, en cuanto fue posible, apostó por el crecimiento y la ampliación de las actividades: primero en el transporte y la logística, después en la publicidad y, por último, en los medios de comunicación. A principios de la pasada década se hizo con el control de Vivendi (matriz de Canal+) como accionista mayoritario, momento que marca su irrupción en el panorama mediático francés.

Desde entonces su poder no ha dejado de crecer: en la actualidad controla —o tiene participación— en más de cincuenta medios de comunicación, entre canales de televisión, emisoras de radio, revistas y webs de información y entretenimiento. Un ecosistema creado gracias a la adquisición de empresas de renombre a menudo en dificultades económicas.

Siempre con las mismas consecuencias, una mecánica que se repite con cada toma de control: reemplazo de directivos por personas marcadas ideológicamente y fieles a Bolloré, cambio de línea editorial y renovación de las redacciones a base de despidos y dimisiones. Con una línea editorial unificada, cada medio del grupo actúa como caja de resonancia de los mismos mensajes: los temas preferidos (inseguridad, inmigración, ataques a la izquierda) circulan y se amplifican como parte de una agenda ideológica muy marcada.

La de su dueño.

'La evolución de su grupo mediático en los últimos diez años no deja lugar a dudas: su proyecto consiste en la conquista del poder, al menos en los planos ideológico, cultural y religioso', explica Alexis Lévrier, profesor titular de la Universidad de Reims y especialista en historia de los medios de comunicación. Sus actividades en el mundo de la prensa y la edición se deben a que está convencido de que para poder gobernar hay que derrocar la hegemonía cultural de la izquierda.

La Nouvelle Droite ya intentó hacerlo antes, pero Bolloré dispone de medios prácticamente ilimitados. Busca recuperar una identidad francesa centrada en raíces cristianas, deshaciéndose de culturas extranjeras y, en particular, señalando al islam como una religión inasimilable.

Sin embargo, no busca tomar el poder él mismo: más bien se apoyará en responsables políticos afines a sus ideas, y que dependen de sus medios de comunicación, para conquistar el poder y luego mantenerse en él. Como se ha visto recientemente, la influencia de Vincent Bolloré va mucho más allá de los medios de comunicación. El método Bolloré también está presente en el ámbito cultural y la edición.

Jean-Yves Camus, politólogo y especialista en la extrema derecha francesa, señala que 'La ya intentó hacerlo antes, aunque con escasos medios. Bolloré dispone de medios prácticamente ilimitados'. En lo que respecta al mundo de la edición, los acontecimientos se han acelerado desde 2020, cuando Vivendi entró en el capital de Lagardère, otra de esas empresas que atravesaba una larga crisis.

Aprovechando la caída del precio de las acciones provocada por la pandemia del covid-19, Vivendi compró las participaciones del fondo Amber Capital y logró suficientes acciones para lanzar una oferta pública de adquisición. De este modo, tomó el control total de un grupo que cuenta, entre otros, con la principal editorial francesa (Hachette), la radio Europe 1 y .

Las redacciones pasaron por la misma transformación brutal que había sufrido I-Télé en 2016, la cadena de noticias de Canal+ convertida hoy en Cnews, la cara más visible de la batalla ideológica del grupo. Así, el nombre Bolloré es hoy omnipresente en la vida pública francesa. En realidad, nadie duda de que el empresario sigue moviendo los hilos del grupo Vivendi a través de sus hijos y de sus colaboradores más fieles.

Y la red empresarial que ha tejido es tal que en varios sectores controla a la vez la creación y la distribución. Por ejemplo, además de periódicos y revistas, posee las tiendas y kioscos Relay, presentes en las estaciones de tren y los aeropuertos de toda Francia, lo que permite imponer aún más su presencia en la vida cotidiana de los franceses





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